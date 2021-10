Trabajadoras domésticas no están de acuerdo con el empleo a tiempo parcial

Las trabajadoras domésticas están en desacuerdo con que se promocione la modalidad de empleo parcial para ellas, porque si bien les brinda cobertura de salud hoy, a largo plazo esta modalidad no garantiza la jubilación. No consideran prudente aguardar 5 a 7 años más para evaluar si la política pública de empleo a tiempo parcial funciona o no, para ver qué hacer.