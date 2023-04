Video: Nueva tarifa de electricidad de Itaipú

La tarifa de Itaipú para el ejercicio 2023 quedó establecido ayer en US$ 16,71 por kilowatt/mes, optándose de esta forma por un valor intermedio con respecto a las propuestas planteadas por Paraguay y Brasil. Este precio permitirá a cada país acceder a más de US$ 400 millones, de los cuales US$ 250 millones irán a la ANDE y significará un ahorro de US$ 104 millones en compra de potencia. El descuento para el cliente final se analizará luego de las elecciones generales.