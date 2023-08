Video: Diputados se ratifican en derogar donación de UE y el proyecto pasa al Senado

“Para mi es lamentable que pidamos plata a otros países, porque somos un país empobrecido por desgobiernos de años”, expresó el senador Ever Villalba. La Cámara de Diputados se ratificó este miércoles en la derogación del convenio con la Unión Europea. Diputados colorados y opositores aseguraron que el Paraguay no necesita de ninguna “limosna condicionada” y se reafirmaron en la intención de proteger a “la vida y a la familia”. No obstante, una minoría criticó que, bajo premisas falsas, se intente despojar de la merienda escolar a más de 50.000 niños de nuestro país.