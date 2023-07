Aldeas Infantiles SOS impulsa a empresas a participar de torneo solidario

El campeonato solidario, en el que los colaboradores de distintas empresas formarán sus equipos y competirán entre sí, se realizará los domingos 3, 10, 17 y 24 de septiembre y el 1 de octubre, a partir de las 9:00 (en todas las fechas) en la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas (Avenida General Santos 258). La fecha límite de inscripción es el 24 de agosto.

Cada empresa (30 aproximadamente) podrá inscribir a su equipo y abonar una suma, que posteriormente se destinará a solventar las necesidades totales de 700 niños y niñas que viven en los programas sociales de Aldeas Infantiles SOS.

Formato del torneo

Las categorías en esta primera edición del torneo son: fútbol masculino 7 vs 7, femenino 5 vs 5 y vóley mixto 6 vs 6. El equipo ganador recibirá un trofeo, más la entrega de medallas al segundo y tercer puesto. Asimismo, se premiará al mejor arquero y goleador y al mejor jugador.

¿Cómo participar?

Para conocer más sobre el torneo, los horarios y las tablas en tiempo real, los participantes podrán descargar la aplicación “Jagua´i Gestión Deportiva” a través de Apple Store o Play Store; es libre y gratuita. El reglamento del Torneo Empresarial por la Infancia está disponible en www.corazonde10.org.py.

El equipo interesado puede solicitar su inscripción en representación de su empresa. Para conocer más detalles sobre el evento (precios de inscripción), se puede contactar al 0974 455 709 o a jessica.gonzalez@aldeasinfantiles.org.py.

Las empresas deberán proporcionar a sus equipos la indumentaria deportiva adecuada.

¿De qué se trata Aldeas Infantiles?

Aldeas Infantiles SOS es una entidad sin fines de lucro, no gubernamental, que está presente en Paraguay hace 53 años y en el mundo, hace 73 años. Con la convicción de que nadie viene al mundo para crecer solo, trabaja por el derecho de los niños y niñas a vivir en familia, ofreciendo alternativas de cuidado, buscando el reintegro familiar siempre que sea factible o brindando la posibilidad de vivir en entornos familiares.

En Paraguay, el 37% de los habitantes son niños, niñas y adolescentes. Actualmente más de 700 niños, niñas, jóvenes y adolescentes viven en las Aldeas SOS ubicadas en Luque, Asunción, San Ignacio y Hohenau.

