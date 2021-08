En la punta y en el fondo

Un infortunio cambió la historia del partido

El gol era tan urgente, y no por las necesidades de cada uno, sino por la discreción del partido en la etapa inicial. River Plate dominó desde la posesión, pero esa tenencia no significó superioridad. Solo fue un control y la garantía para intentar situaciones, que sin los balones a espaldas de Carlos Espínola o Walter Clar, no parecía generar un ataque. El Kelito dependió de la velocidad de Fredy Vera y Cristian Aguada, pero no elaboró una ocasión manifiesta para convertir.

Es más, fue el visitante, cómodo en campo propio para defender y al acecho de un contragolpe, el que inventó la acción más clara con el mano a mano de David Fleitas y el arquero. El delantero decidió enganchar porque estaba mal acomodado para una definición de primera y terminó desperdiciando la oportunidad porque la gambeta fue muy larga.

En el inicio de la complementaria, la jugada desgraciada de Espínola, quien trató de despegar un tiro de esquina y desvió el balón hacia la portería, cambió la tendencia del resto del cotejo. Nacional fue más ambicioso y River Plate, retrocedió, se agrupó, defendiendo la ventaja y tratando de aprovechar los amplios margenes que quedaban entre los zagueros rivales y Santiago Rojas.

Las únicas veces que sufrió en la conducta defensiva fue cuando Carlos Arrúa encabezó la conducción de las ofensivas. Ingenioso, claro y preciso, el volante habilitó a Agustín Rodríguez en la mejor chance del Tricolor para empatar el encuentro. El uruguayo trató de colocar el esférico hacia el ángulo, pero el tiro tomó altura y acabó muy lejos de la portería.

Por su parte, los desdobles o contragolpes tampoco fueron letales para aumentar el marcador y tener un resultado más.

@DarioIbarra01