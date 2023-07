Jubero, de vuelta, y Gavilán, en el banco de Cerro Porteño

Cerro Porteño hizo oficial ayer la contratación del técnico Fernando Jubero como manager deportivo. El español, que entre 2018 y 2019 estuvo como entrenador del conjunto azulgrana, ya se encuentra barajando lo del nuevo cuerpo técnico con el departamento de fútbol.

Lea más: La última noticia sobre quién será el técnico de Cerro Porteño

Según se pudo saber anoche, Diego Antonio Gavilán es el candidato elegido para tomar las riendas del equipo del barrio. Solo faltan los detalles para que se haga el pronunciamiento oficial por parte de la institución, y que se podría dar antes del partido del sábado.

En lo que respecta al equipo, luego de volver a la senda del triunfo la fecha pasada, al vencer 1-0 al Sportivo Ameliano en Encarnación, el conjunto dirigido por Víctor Bernay se prepara para recibir el sábado a General Caballero JLM a las 18:30 en La Nueva Olla.

Lea más: Gavilán será presentado el viernes

En principio, el entrenador interino mantendría el once que superó a la “V azulada”, aunque no se descarta que pueda ingresar desde el vamos un juvenil para comenzar a sumar minutos que exige la regla de Sub 18 en este torneo.

Raúl Páez y Alejandro Olmedo, ambos de perfil ofensivos, fueron los juveniles que estuvieron en Encarnación la fecha pasada a disposición del entrenador del Ciclón. Alan Núñez y Alexis Fariña, que participaron en la Copa Libertadores Sub 20, son dos que se acoplan al plantel y pasan a ser otras opciones para el DT.

Con respecto a los cinco separados del plantel y declarados transferibles, vienen trabajando en Reserva.