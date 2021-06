Arce y el momento en el que convenció a Rafael Carrascal

Rafael Carrascal gustó a Francisco Arce desde el primer enfrentamiento contra el América de Cali en Bucaramanga. En la revancha del Grupo H, en Asunción, el volante terminó de impresionar y ni bien acabó el partido en La Nueva Olla, donde el Ciclón ganó 1-0 y clasificó a los octavos de la Copa Libertadores, el entrenador y el jugador tuvieron la primera conversación. El mediocampista, presentado el lunes en las redes sociales del club, reveló los detalles de aquella charla con el técnico paraguaríense en pleno campo de juego.

“Mi llegada a Cerro se dio por medio del profesor directamente. Me contactó después del partido. Una historia muy linda porque se acaba el partido aquí, donde perdimos en mi anterior equipo, y se me acerca dentro del terreno de juego y me dice que si quiero venir a jugar acá a Cerro”, comentó Carrascal en una entrevista realizada por el departamento de prensa y marketing de la institución de Barrio Obrero. “No dude en decirle que sí, que se contactara con mi representante y si se daba todo para mí sería un honor venir a la institución”, continúo el cafetero.

La llegada al Azulgrana, con el cual firmó por un año a préstamo con opción a compra, es la primera salida internacional de Carrascal, quien debutó en el Alianza Petrolera en 2012. Ese año, el jugador ascendió a la máxima categoría y luego de tres temporadas, llegó a Millonarios. Posteriormente jugó en Junior de Barranquilla, donde compartió plantel con Roberto Ovelar. Tras una breve estadía, vistió la camiseta del Deportes Tolima y fue compañero de Antony Silva, Robin Ramírez y Luis Caballero. Entre 2019 y 2021, estuvo en el Escarlata.