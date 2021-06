“Surgió una oportunidad y era momento de aceptar el reto”

Rafael Carrascal fue presentado en Cerro Porteño y en la primera entrevista como refuerzo del Ciclón, el mediocampista reveló la conversación que mantuvo con Francisco Arce en pleno césped de la Nueva Olla y apuntó los objetivos que desea conquistar con la institución de Barrio Obrero. El colombiano, que enfrentó al Azulgrana en la fase de grupos de la Copa Libertadores, también dedicó una palabras a los hinchas y a los dirigentes del América de Cali referenciando que la llegada a Paraguay es “cumplir uno de mis sueños”.

“Hasta luego queridos hinchas escarlatas. No es momento de despedidas, porque América es mi casa y volveré, sea más pronto o más tarde. Es momento de agradecer. Agradecer a todos los hinchas el cariño y el apoyo desde el primer día que llegué. Jugar en ese Pascual teñido de rojo. Conseguir dos campeonatos seguidos. Seguro que muchos no comprendamos que ahora me marche. Es algo que uno como profesional siempre desea, poder salir al exterior y jugar”, comenzó el volante de 28 años en una publicación realizada en Instagram.

“No dudé en decir que sí” 😍



“Surgió una muy buena oportunidad y consideramos que era el momento de aceptar el reto. Agradecer a la institución que apostará por mi en una situación y momento delicado. Y ahora por permitirme cumplir uno de mis sueños. Lo que hicieron por mi no lo olvidaré nunca. Sólo que queda darles a todos las gracias. Pase lo que pase, siempre los llevaré en mi corazón”, culminó Carrascal, quien desde este lunes realiza la pretemporada en La Nueva Olla. El vínculo del exMillonarios y Junior es a préstamo por un año con opción a compra.