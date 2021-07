“El arquero estaba inspirado y sacó balones casi indefendibles”, Gum y el recuerdo ante Cerro Porteño en 2009

El único capítulo entre Cerro Porteño y Fluminense fue en la Copa Sudamericana 2009. Dirigido por Pedro Troglio, el Ciclón alcanzó las semifinales y enfrentó al Tricolor. En la ida, perdió 1-0 en la vieja Olla y producto de la derrota, estaba obligado a remontar para soñar con jugar por primera vez una final internacional. A los 7 minutos, Luis Cáceres igualó la serie en el Maracaná y la victoria duró hasta el segundo minuto de adición de la etapa complementaria. Quedaba poco, el Azulgrana había aguantado el empuje carioca, pero Gum, después de una pelota parada, igualó el partido y enterró todas las ilusiones paraguayas.

“Ese partido fue muy duro, muy difícil e importante para el club. Valió una clasificación para la gran final de la Sudamericana. Allí en Paraguay ganamos 1-0, jugando bien. Entonces, había una expectativa de que iríamos a la decisión, ya que ganamos fuera de casa, un gol de Fred. Cuando llegó el partido en Maracaná, justo al principio, sacamos el gol del Cerro y el partido se empezó a complicar mucho”, recordó Gum, el central que terminó el partido con la cabeza vendada por un golpe de Roberto Nanni. “Maestro, por el amor de Dios, no me saque”, pidió al técnico que no sea reemplazado a causa de la lesión, según relató a Globo Esporte.

“Al final del partido, en una bola muerta donde todo el mundo ya se preparaba para los penales, Cuca me mandó a atacar. Me quedé ahí. Conca tiró, rebotó en un defensor y tuve la oportunidad, ahí en el área. El balón me quedó a mí y me las arreglé para ser muy bendecido después de ganar una licitación disputada con otro defensor del Cerro. Marqué en los cuarenta y siete minutos del segundo tiempo y fue una explosión de alegría. Después de romper esa barrera suya al final, Alan dio la vuelta al partido en Maracaná, marcó el segundo gol a los cuarenta y nueve. Fue algo muy fuerte para nosotros, una emoción muy grande”, contó el exdefensor del “Flu”.

“Su portero estaba muy inspirado esa noche. Atrapó unos balones que fueron muy, muy difíciles, casi indefendibles. Hubo una jugada de Mariano, otra de Fred ... Wow”, puntualizó con respecto a Diego Barreto, quien a pesar de los dos goles fue la figura por la cantidad de situaciones claras de gol que desvió. Este martes, pero en los octavos de final de la Copa Libertadores, el Cerro recibirá nuevamente a Fluminense: será a las 18:15 en La Nueva Olla.