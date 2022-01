Ullón: “Siempre le dije a Recalde que su candidatura no era legal”

“Hemos presentado la impugnación de tres candidatos, en el caso de Rubén Recalde no cumple en dos aspectos el estatuto para ser presidente, no tiene los 10 años de antigüedad como socio y tampoco trayectoria deportiva”, afirmó Ullón a la 730 AM, ABC Cardinal.

También mencionó el caso Zapag. “Juan José Zapag ya fue presidente reelecto dos veces, el estatuto dice que el presidente puede ser reelegido una sola vez y ya no puede ser candidato. El estatuto fue modificado recientemente, para que el pueda candidatarse, se tuvo que modificar de dos reelecciones a tercera, no cumple porque fue reelecto ya en dos ocasiones”.

Reuniones para la unidad

Señaló que con Rubén Recalde tuvo cuatro reuniones buscando la unidad, que siempre Recalde quiso ser el candidato y él le decía que su candidatura era ilegal.

“Tuvimos cuatro reuniones para buscar la unidad dentro de la oposición. En la primera reunión le dije que su candidatura era ilegal, después hablamos de varios temas, cuando le toque ese tema, se levantó abruptamente”, afirmó.

Lea además: Impugnan a Zapag y Recalde

Siguió contando. “Después me fui a su casa, volvemos a hablar de alianza, me dice que el quiere ser candidato y me daba la vicepresidencia, si era impugnado me daba la posibilidad de ser candidato a presidente. Siempre le dije que su candidatura era ilegal. En la última reunión le ofrezco tres de las cuatro vicepresidencias, cuatro miembros titulares y una sindicatura titular, no acepta. Le dije que hagamos una encuesta y no quiso”.

“Si el TEI hace su trabajo como debería, va a aceptar las impugnaciones y los movimientos harían sus cambios correspondientes. Mañana correrán traslado a los movimientos, hay que contestar las impugnaciones y el domingo creo que se va a expedir el TEI”, añadió con relación a la resolución de las impugnaciones presentadas.

Por último, dio el nombre del nuevo candidato a vicepresidente de su lista. “El Dr. Fariña será reemplazado por uno de nuestros apoderados, el Dr. Jorge Rivas, será el candidato a vicepresidente de asuntos jurídicos”, finalizó.