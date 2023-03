Cerro Porteño y el dinero en juego en la Copa Libertadores

Cerro Porteño acaricia el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ende, el Ciclón, que recibe a Fortaleza por la vuelta de la Fase 3, disputa el partido más importante de la temporada 2023: en juego están los objetivos deportivo, que significa continuar peleando por el sueño de conquistar el certamen, y económico, que genera un ingreso millonario a las arcas del club.

Lea más: Cerro Porteño-Fortaleza: Hora y dónde ver por TV la vuelta

Los dirigidos por Facundo Sava, que entre la Fase 2 (eliminó a Curicó Unido) y la clasificación a la que etapa que disputa contra los brasileños recibió US$ 1.100.000, están muy cerca de asegurar US$ 3.000.000. Además, en esta edición del certamen, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) pagará US$ 300.000 por partido ganado en el cuadro principal.

El Azulgrana tiene asegurado disputar una competencia continental hasta mitad de año, pero a diferencia de la Libertadores, la Copa Sudamericana otorga menos premios. Si los de Barrio Obrero caen ante el Tricolor do Pici, obtendrán US$ 900.000 y US$ 100.000 por victoria en la fase de grupos del segundo torneo en relevancia de la CONMEBOL.

Lea más: Cerro Porteño y un probable con 10 confirmados y una sola duda