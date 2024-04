Diego Churín: “Mi sueño más grande es ganar la Libertadores”

Diego Churín palpitó el debut de Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2024. A horas del estreno ante Colo Colo en Chile, la Confederación Sudamericana de Fútbol publicó una entrevista con el capitán azulgrana, que no viajó a Santiago y es baja por una lesión muscular. El atacante argentino contó que el sueño de ganar el certamen, “realmente es una obsesión”.

“Soy fanático de esta competencia. Mi sueño más grande es ganar la Copa Libertadores. Yo creo que, con mi edad, si gano la Libertadores me retiro. No tengo tatuajes, pero si gano la Libertadores me la tatúo. Realmente es una obsesión”, comentó Churín, quien disputó 26 partidos y convirtió 7 goles con la casaca azulgrana en el torneo internacional más importante del continente.

La entrevista de Diego Churín a la Copa Libertadores