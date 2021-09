El gesto de Néstor Camacho con un jugador de Cristóbal Colón

La victoria de Olimpia sobre el humilde Cristóbal Colón de Julián Augusto Saldívar quedó en segundo plano a causa de un episodio entre Néstor Camacho y Víctor Miranda. La escena tuvo como protagonista a ambos jugadores por un gesto del mediapunta del Decano. A los 62′, el cuarto árbitro levantó el cartel de cambio y en el color rojo, aparecía el número del zurdo.

Camino al mediocampo para permitir el ingreso de Derlis González, el fubolista del humilde equipo de la Primera B (tercera categoría del fútbol paraguayo) extendió el brazo para saludar al atacante del Franjeado. Camacho, lejos de una devolución de gentileza, rechazó y continuó el trayecto, al parecer molesto por dejar el partido de los 16avos de la Copa Paraguay.

La imagen fue viral en Twitter y generó la repercusión de los hinchas, que criticaron la reacción de Camacho, quien observó el momento por vídeo e inmediatamente llamó a Miranda para pedir disculpas y explicar qué pasó. “Lamentable momento, episodio. Yo me percato en el video a la noche recién, pareciera que no le quiero saludar a Miranda”, comentó al Cardinal Deportivo.

“Vi por los videos que hubo muchos comentarios de eso. Se puso en contacto conmigo y me explicó que no me vio cuando le pasé la mano (…) Le agradezco a Néstor (Camacho) que se haya comunicado conmigo para aclarar las cosas, vamos hacer de cuenta que no pasó nada”, expresó, por su parte, Miranda, quien entendió al ofensivo, que tuvo un momento de enojo por salir del juego.