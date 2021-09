“Néstor Camacho me dijo que no vio cuando le pase la mano”

Víctor Miranda y Néstor Camacho fueron protagonistas de una escena que terminando explotando en Twitter. El futbolista del Cristóbal Colón de Julián Augusto Saldívar extendió el brazo para saludar al jugador del Decano, que como respuesta, rechazó el gesto. El momento, captado por la transmisión en el choque de los 16avos de la Copa Paraguay, fue cuando el mediapunta del Franjeado abandonaba el campo para permitir el ingreso de Derlis González a los 62 minutos.

“Vi por los videos que hubo muchos comentarios de eso. Se puso en contacto conmigo y me explicó que no me vio cuando le pasé la mano”, reveló Miranda al Cardinal Deportivo. El ofensivo agregó que entendió la reacción de Camacho, quien estaba molesto, según explicó el zurdo, por el cambio que ordenó Álvaro Gutiérrez. “Le agradezco a Néstor (Camacho) que se haya comunicado conmigo para aclarar las cosas, vamos hacer de cuenta que no pasó nada”, culminó.