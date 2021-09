“Fue un lamentable episodio y quiero disculparme con Víctor Miranda”

La Copa Paraguay revela historias y genera momentos únicos e históricos. Por eso, la escena entre Néstor Camacho y Víctor Miranda impacta por el gesto de soberbia del atacante de Olimpia. Aunque la imagen puede hablar por sí sola, el futbolista explicó que no vio al colega del Cristóbal Colón JAS, quien extendió el brazo para la saludar y fue rechazado. “Lamentable momento, episodio. Yo me percato en el video a la noche recién, pareciera que no le quiero saludar a Miranda. Busqué su número para ponerme en contacto con él para explicarle las cosas”, reveló al Cardinal Deportivo.

“Primeramente disculparme con Miranda y luego con la gente, porque no es así como están diciendo”, comentó Camacho, quien negó un gesto de soberbia y agregó que tenía la mirada en el cambio, ya que caminaba hacia el mediocampo para el ingreso de Derlis González. “En ningún momento no le quiero saludar, solo que tenía la mirada puesta en el cambio y fue solamente eso. Lamento mucho no haberlo visto”, culminó a ABC 730 AM, en el que conversó nuevamente con el atacante del humilde conjunto de Julián Augusto Saldívar, que milita en la Primera B, tercera categoría del fútbol paraguayo.