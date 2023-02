Raúl Vicente Amarilla: “Esta dirigencia de Olimpia me ha faltado al respeto”

Raúl Vicente Amarilla, ganador de la Copa Libertadores y la Supercopa en 1990 con Olimpia, habló este martes con el Cardinal Deportivo con el fin de dar detalles sobre un supuesto arreglo con la dirigencia, por los salarios atrasados que reclama el ex futbolista.

De forma inesperada, el ex Mánager franjeado sólo mencionó que hubo un acercamiento por parte de uno de los referentes económicos del club y soltó algunas críticas hacia la dirigencia actual, presidida por Miguel Cardona.

“Esta dirigencia a mí me ha faltado al respeto, no sólo a mí, yo creo que a la mayoría de los históricos. No quisiera profundizar en este tema, el club necesita tranquilidad”.

Lea más: Diego Gavilán, el interino de Cerro Porteño a la espera del nuevo DT

Sobre el arreglo por los salarios atrasados, Amarilla expresó: “Es así, con Óscar (Vicente Scavone) hemos estado en comunicación por teléfono, no personalmente. Estamos en eso, en intentar apaciguar un poco las aguas. Pero hay cosas más profundas y no quisiera ahondar mucho en detalles”.

“No sé hasta cuánto van a tapar todo lo que pasa”, expresó el histórico artillero. “Hay que respetar al asociado. No se puede dar un discurso un día y al otro uno diferente. En cada entrevista que hay siempre hablan de la administración que se fue y no se dan cuenta que toda esa administración, que supuestamente se fue, están ahí como dirigentes”, añadió.

Lea más: Los partidos de Cerro Porteño antes del debut en Libertadores

“Ya hay asociados que empiezan a reunirse para ver que se puede hacer, es muy profundo lo que pasa”, detalló.

“Estos jugadores que hoy están, en un 95% son del trabajo que hicimos los que estuvimos antes, con Garnero, con Pipo (Gorosito) y otros entrenadores”, aseveró Raúl Vicente, en la parte final de la nota.