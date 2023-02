Los partidos de Cerro Porteño antes del debut en Libertadores

Cerro Porteño busca entrenador en reemplazo de Francisco Arce. El DT finalizó el segundo ciclo al frente del Ciclón dos días después de superar 1-0 a Sportivo Trinidense por la segunda fecha del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. A pesar de la victoria, la comisión directiva de Juan José Zapag soltó la mano al paraguariense, que conquistó el Apertura 2020 y el Clausura 2021.

Lea más: Fernando Romero, cedido al ¡Melbourne Victory de Australia!

La determinación de Zapag y compañía genera dudas con el futuro del Azulgrana, que en este febrero debuta en la Copa Libertadores. Los de Barrio Obrero arrancarán el certamen internacional desde la Fase 2 y deberán sortear dos llaves para ingresar a la fase de grupos, donde están Libertad y Olimpia. El primero rival es el Curicó Unido de Chile, que participa por primera vez.

La ida de la llave será el 21 de febrero, en el estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua, mientras que la revancha, una semana más tarde, el 28, en La Nueva Olla de Asunción. Pero antes del estreno continental, disputará dos jornadas del campeonato: ante Guaraní el sábado 11 a las 20:30 (en La Nueva Olla) y contra Guaireña el viernes 17 a las 20:30 (en el Parque del Guairá).

Lea más: Diego Gavilán, el interino de Cerro Porteño a la espera del DT

Mientras los dirigentes gestionan por la elección y contratación del nuevo estratega, el entrenador interino es Diego Gavilán, quien trabajaba de cerca con Arce. El ex jugador conducía la Sub 19, categoría que a finales del año pasado logró la clasificación a la Copa Libertadores Sub 20 venciendo a Olimpia, por penales, en el Defensores del Chaco.