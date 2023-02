Diego Gavilán, el interino de Cerro Porteño a la espera del nuevo DT

Cerro Porteño busca técnico después de despedir a Francisco Arce. El lunes, dos días después de la victoria 1-0 sobre Sportivo Trinidense en Encarnación, que significó el primer triunfo del Ciclón en la temporada, la comisión directiva destituyó al entrenador paraguaríense, que en el segundo ciclo al frente del club conquistó el torneo Apertura 2020 y el torneo Clausura 2021.

Lea más: Fernando Romero, cedido al ¡Melbourne Victory de Australia!

Mientras la dirigencia gestiona por el sucesor, Diego Gavilán asume como interino y dirigirá contra Guaraní, el sábado a las 20:30, por la tercera fecha del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El ex jugador conduce a la Sub 19, que a finales del año pasado superó por penales a Olimpia en el Defensores del Chaco y clasificó a la Copa Libertadores Sub 20.

Posterior al choque contra el Aborigen de Hernán Rodrigo López, los de Barrio Obrero visitarán a Guaireña en la antesala del estreno en la Copa Libertadores. El Azulgrana debutará en la Fase 2 contra el Curicó Unido de Chile y jugará los partidos de la llave el 21 y el 28 de febrero en El Teniente de Rancagua y en La Nueva Olla de Asunción, respectivamente.