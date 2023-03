Aitor García y la contratación de Aguirre: “Era la mejor opción”

Olimpia inicia este lunes una nueva etapa, la de Diego Aguirre. El uruguayo llegó al país el domingo por la mañana y en horas de la tarde, partió a Ciudad del Este y observó presencialmente la victoria del Decano, que superó 2-1 a General Caballero de Juan León Mallorquín por la séptima jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo.

Lea más: Aitor García: “Rompimos la mala dinámica en la que veníamos”

En conferencia, Aitor García, quien interinamente dirigió dos cotejos en lugar de Julio César Cáceres, habló de la llegada de Aguirre, quien es presentado este mediodía en el Salón Blanco del estadio Manuel Ferreira. El español reveló que participó de la charla que Miguel Cardona mantuvo con el charrúa vía zoom y que el ex Cruz Azul era “la mejor opción”.

“Desde que asumí continué con el presidente, valorando las opciones. Queríamos elegir bien y algo que nos llegara y obviamente cuando se dio la opción de Diego, estábamos todos de acuerdo de que era la mejor opción. El jueves pudimos hacer una videoconferencia con él, estuvimos conversando, estaba muy ilusionado en venir y nosotros ilusionados de contar con él”, contó.

Lea más: Oficial: Diego Aguirre es el nuevo entrenador de Olimpia

Aguirre, quien ganaría un salario mensual de US$ 75.000, firma un contrato hasta diciembre de 2023 con la opción de renovar por un año más. “Diego Aguirre me dijo: Ya le sufrí al Olimpia como jugador. No voy a ir por dinero, me voy porque quiero gloria y es un desafío importante para mi”, había contado el presidente Cardona en una conferencia, el sábado.