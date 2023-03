Oficial: Diego Aguirre es el nuevo entrenador de Olimpia

Miguel Cardona convocó una conferencia y anunció a Diego Aguirre como nuevo entrenador de Olimpia. El uruguayo fue elegido para reemplazar a Julio César Cáceres, quien fue destituido el lunes. El charrúa, que había dirigió a Juan Escobar y Ángel Romero en el Cruz Azul de México, asumirá después de la séptima fecha del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo.

Lea más: De sábado a martes, así es la séptima jornada del Apertura

“Le hablé a Diego Aguirre, hice un zoom de cienta minutos. Le expliqué lo que pretendo en el Olimpia. Le expliqué jugador por jugador”, contó Cardona. “Diego Aguirre me dijo: Ya le sufrí al Olimpia como jugador. No voy a ir por dinero, me voy porque quiero gloria y es un desafío importante para mi”, mencionó el presidente sobre la respuesta del DT.

Aguirre, quien también condujo a Robert Piris da Motta en San Lorenzo de Almagro, club en el que también tuvo al argentino Víctor Salazar, llegará al país el domingo, firmará el contrato, que será hasta diciembre de 2023, y viajará al Departamento de Alto Paraná, donde el Rey de Copas visitará a General Caballero de Juan León Mallorquín en Ciudad del Este (18:00).

Lea más: Olimpia: A cuánto quedó de Libertad en la tabla del torneo

“Se logró cerrar con éxito. Llega mañana (domingo) con todo su cuerpo técnico. Ya viene a quedarse”, puntualizó Cardona sobre Aguirre, quien observará presencialmente el duelo contra el Rojo de Ka’arendy en el Antonio Aranda. “El lunes ellos estarán dando una conferencia de prensa pero yo quería hacer una presentación previa”, agregó el titular de la institución.

Por último, Cardona explicó que Olimpia abonará el cien por ciento del salario de Aguirre, quien ganaría cerca de los US$ 75.000 mensuales, según reveló en Twitter (@Fedearias77) el periodista Federico Arias. “El club se hace cargo de todo el salario. El cien por ciento le paga el club. Los aportantes son para temas puntuales”, finalizó en la charla con los medios.