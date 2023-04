Pedro Balotta: “El Tribunal lo que busca es matar el fútbol”

Cerro Porteño jugó el domingo, en el 1-0 a Tacuary, el primero de los tres partidos con la prohibición de ingreso de hinchas azulgranas a causa de una suspensión (actos violentos con la Policía Nacional en La Huerta) establecida por el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Por La Nueva Olla casi vacía, Juan José Zapag explotó contra el organismo.

“Volvimos a la pandemia gracias al Tribunal de la APF. Este ambiente raro es gracias a unos cuantos. Alguna vez fueron dirigentes digo yo y que tiene que venir acá para sentir lo que es matar el fútbol. Hoy fue pandemia. Gracias a ellos estamos jugando en pandemia”, expresó el presidente del Ciclón, a los medios de prensa, mientras dejaba el estadio.

Este lunes, en el Cardinal Deportivo, el vicepresidente de Olimpia apoyó las declaraciones de Zapag y expresó que la entidad de la APF “es una vergüenza”. “Escuché las quejas del señor (Ariel) Martínez y el señor (Juan José) Zapag y es una vergüenza cómo actúa este tribunal. Este tribunal lo único que busca es matar el fútbol”, criticó Pedro Balotta a la 730 AM.

“Este mismo tribunal me suspendió a mí. Yo estoy sancionado y oportunamente voy a hablar de este tema (…) La sanción que me dieron es de no asistir por seis meses a la cancha. La sanción es por la crítica a Juliadoza y lo hice con toda la documentación”, agregó Balotta, quien reveló que no puede asistir a los escenarios durante el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo.