Juan José Zapag: Del “matan al fútbol” a “jueces cobardes” y “no sirven para nada”

Juan José Zapag descargó todo el enojo contra el Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Posterior a la victoria 1-0 sobre Tacuary, el presidente de Cerro Porteño criticó al organismo por la prohibición de jugar con hinchas por tres partidos a causa de los disturbios con la Policia Nacional en el estadio La Huerta durante el duelo con Libertad.

La Nueva Olla lució casi vacía el domingo: solo tuvo presencia de aficionados visitantes y los directivos azulgranas, ubicados en Preferencia. “Eso es algo que tienen que explicar los que matan el fútbol. No quiero hacer muchas declaraciones porque estamos con acciones. Un promedio de veinticuatro veinticinco veintiocho mil personas por partido”, empezó Zapag.

“Volvimos a la pandemia gracias al Tribunal de la APF. Este ambiente raro es gracias a unos cuantos. Alguna vez fueron dirigentes digo yo y que tiene que venir acá para sentir lo que es matar el fútbol. Hoy fue pandemia. Gracias a ellos estamos jugando en pandemia”, continuó el titular del conjunto de Barrio Obrero a los medios.

“Yo me decepciono porque el pueblo se decepciona de ellos. Esta clase de gente necesita, el país tiene que ir cambiando, y esta clase de gente tiene que ir cambiándose. No están acordes a lo que es el país. El país está podido de los políticos, que no sirven para nada y nos construyen. Estos tipos tampoco construyen. Lo poco que tienen que hacer, no lo hacen bien”, siguió.

Zapag trató de “cobardes” a los integrante del organismo de la APF. “Cerro juega de local a estadio vacío en pleno dos mil veintitrés. Si quieren salir tranquilos a la calle tienen que hacer las cosas bien (…) Los jueces son cobardes porque no salen a favor del pueblo. Por un problema de la barra no puede estar suspendido todo un pueblo”, puntualizó.

“Es el único problema en este año que se da y encima en el estadio de Libertad, de vuelta. Mucha se gente se irá del fútbol. Esperemos que vayan recapacitando si quieren seguir en trabajando en el fútbol”, agregó Zapag, que fue repreguntado sobre quiénes “se irán del fútbol”. “A todos los que no sirven para nada”, contestó mientras dejaba el escenario.