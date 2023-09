El agradecimiento de Garnero a Horacio Cartes: “Él me lo ofreció”

Daniel Garnero fue presentado este jueves como nuevo entrenador de la selección paraguaya en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané. En su discurso inicial, el argentino dedicó un apartado a Horacio Cartes, quien es el presidente honorario de Libertad, a pesar de las declaraciones pasadas del titular oficial, Rubén Di Tore, en la que deslindó al expresidente de la República de dicho rol.

“La verdad que es un honor estar acá, me está tocando vivir un momento muy emocionante. Ayer me despedí de un lugar (Libertad) donde pasé tres años espectaculares y no puedo olvidarme del que en su momento me recibió en el club y hoy me da posibilidad de salir sin ninguna traba, como es Horacio (Cartes)”, expresó el ocho veces campeón del fútbol paraguayo.

“Sé que es una persona pública, pero le estoy hablando al ser humano que me acogió desde el primer día”, detalló el argentino.

“Estaba en un lugar muy cómodo y surge esta posibilidad y la primera situación la tenía que resolver el club. El club en ningún momento me puso alguna traba. Si yo estoy acá, en gran parte es porque Horacio autorizó eso”.

“Él me lo ofreció, él me lo comentó. Robert me ofreció y me lo comentó. Hablé con mi cuerpo técnico y en ningún momento dudamos porque es un salto enorme en nuestra carrera. Me siento totalmente capacitado para enfrentarlo”, aseveró.