El último clásico de Diego Aguirre: ¡perdió 7-0 y fue destituido!

El superclásico tiene debutantes: el árbitro Carlos Paul Benítez y el entrenador Diego Aguirre. El técnico de Olimpia dirige por primera vez el partido más importante del fútbol paraguayo: desde las 17:00, visita a Cerro Porteño en La Nueva Olla por el torneo Apertura 2023. Aunque no pelea por el título y tiene la cabeza puesta en la Copa Libertadores, el DT quiere un estreno con victoria.

Aunque ya dirigió el ‘Blanco y negro’ (victoria 2-1 a Libertad) y el ‘Más añejo’ (derrota 0-1 con Guaraní), el último gran clásico que condujo Aguirre fue en México. Y el recuerdo no es nada alegre o bonito. Antes de asumir en el Franjeado en reemplazo de Julio César Cáceres, el charrúa estuvo al frente del Cruz Azul, donde condujo a Juan Escobar y a Ángel Romero.

El 20 de agosto de 2022, por la décima ronda del torneo Apertura, Aguirre sufrió uno de los momentos más dolorosos de su carrera. El estratega afrontó el ‘Clásico Joven’ con el América de Richard Sánchez desde el palco a causa de una expulsión. El origen de este tradicional cruce entre dos de los cuatro más ganadores del fútbol mexicano nació en la década del sesenta.

En el estadio Azteca, Aguirre y la Máquina perdieron ¡7-0!, la mayor goleada en la historia del duelo. Sánchez, a los 15 minutos, abrió la cuenta de un resultado que quedó en una página negra del club y del DT, que posteriormente fue destituido a consecuencia de la humillante y vergonzosa derrota contra el Crema. “Fue una experiencia rara”, mencionó el oriental poco después.

“Yo lo vi escondido en un palco, solo, y fue un golpe duro. No puedes hacer nada porque no puedes comunicarte, pero son cosas que te golpean porque está fuera de cualquier contexto”, agregó Aguirre a Sport 890 de Uruguay. “Y fue algo inesperado y raro, todas las circunstancias del juego. Fue una experiencia fea y no podía estar haciendo nada porque estaba suspendido”, acabó.