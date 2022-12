Desde sector privado crean una unidad de monitoreo y control del gasto público

Expresaron desde Dende que algunos de los indicadores a ser analizados por esta unidad serán publicados mensualmente, mientras que otros datos serán compartidos trimestralmente, a disposición de la ciudadanía. Comentaron que entre los datos que serán analizados y presentados posteriormente al público se encuentran, por ejemplo, de cuánta gente está cobrando salarios del Estado, cuántos de ellos son funcionarios contratados y cuántos funcionarios nombrados y en qué instituciones prestan servicio.

Además se buscará informar sobre cuánto perciben en promedio como salario los funcionarios públicos. “Vamos a visibilizar eso para que la gente se entere con datos oficiales, con análisis por parte de profesionales de una institución seria que busca aportar conocimiento y herramientas para la ciudadanía”, expresó el economista y ex viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Manuel Alarcón, quien lidera dicha unidad.

Detalló también que los datos, que serán proveídos por el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) permitirán explicar en un lenguaje sencillo a qué se destina el dinero proveniente de los impuestos y cómo es el proceso de compras públicas y por qué los precios de mismo un producto difieren.

Mecanismos para que la corrupción sea menor

Por su parte César Barreto ex ministro de Hacienda y miembro de Dende manifestó que se deben ver mecanismos para que la corrupción sea menor.

Al respecto mencionó que la nueva Ley (de Compras Públicas) que se aprobó ahora es buena y busca atacar temas como el conflicto de intereses, tráfico de influencias.

Por otra parte, en lo que respecta a remuneraciones se tienen que ver conflictos que generan el amiguismo, cómo entra la gente al funcionariado público, cómo es que va progresando, planes de carrera, evaluaciones de desempeño, entre otros aspectos”, expresó.

“La intención con esta unidad es que los líderes de opinión, líderes empresariales, y los propios líderes políticos tengan la información y entiendan el impacto de las decisiones que se van tomando”, manifestó Barreto.

Legislativo debe tener un rol de control

Consultado sobre los incrementos de gastos que se están realizando en el Congreso Nacional y ante la posibilidad de blindar el Presupuesto y evitar que en un momento electoral se tomen decisiones irracionales como aumentos desmedidos y rechazo de donaciones, el exministro de Hacienda afirmó que el Congreso Nacional tiene mucho poder en el proceso presupuestario, afectando al funcionamiento del Estado.

Insistió en que el Poder Legislativo debería tener un rol más de control, revisando que las instituciones no malgasten los recursos estatales y distribuyendo dinero a instituciones que presentan una ejecución presupuestaria más eficiente.

Él Congreso no debe ser responsable de crear 2.600 cargos, tendría que venir el pedido de un Ministerio en función de su Plan Institucional, justificando los cargos, con cierto perfil, cierta remuneración y que se aprueben. Esa es la distorsión que venimos teniendo hace décadas y por eso tenemos hoy este Presupuesto hoy”, aseveró

Si no se llega a un pacto entre partidos políticos, gremios empresariales y la sociedad para hacer una reforma estructural del Estado que mejore la calidad del gasto público y no se rompe la inercia actual, no se sabe qué consecuencias tendrá está inacción en la próxima década, advirtieron.