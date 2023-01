Compatriotas remesaron US$ 451 millones hasta noviembre último

Un informe del Banco Central del Paraguay (BCP) revela que el total ingresado al país en concepto de remesas familiares entre enero y noviembre del 2022 fue de US$ 451 millones, monto similar al comparar al mismo periodo del año pasado. El monto promedio enviado por mes es de US$ 41 millones, y en noviembre último fue de US$ 53 millones.

El dinero que envían los compatriotas que trabajan en distintos países constituye una ayuda económica muy importante para las familias y una inyección para la economía de nuestro país, ya que al año representa alrededor de US$ 500 millones.

Según las estadísticas del BCP, en 2019 ingresaron US$ 554,9 millones, en el 2020 bajaron a US$ 486,4 millones y US$ 488 millones en el 2021, una cifra menor debido a la pandemia; mientras que el 2022, se estima en niveles similares.

Analistas sostienen que el aporte de las remesas es importante para nuestra economía porque llega a las familias de niveles económicos bajos y por lo general, esas divisas que ingresan a Paraguay se utilizan para gastos en consumo.

¿De dónde provienen las remesas?

Según los datos, la mayor cantidad de recursos proviene desde España, con más de US$ 267 millones, con una participación del 60% sobre el total remesado por los compatriotas en el citado periodo. Los envíos desde España se recuperaron en noviembre último pero igualmente acumula un retroceso del 3% en once meses esto en comparación a igual periodo del 2021, cuando se remesaron US$ 275 millones.

En segundo orden de importancia de los recursos enviados por los compatriotas se destacan los remitidos desde los Estados Unidos, que alcanzaron US$ 91 millones, entre enero y noviembre del presente año, y se observa un repunte del 22%, de acuerdo con los datos de la banca matriz.

De acuerdo con los datos oficiales registrados por el Banco Central del Paraguay (BCP) en el anexo estadístico, las remesas de los compatriotas desde la Argentina alcanzaron US$ 23,6 millones al penúltimo mes del año 2022, 27% inferior al que enviaron en igual periodo del año pasado, cuando remesaron US$ 29 millones. Las remesas desde el vecino país se vienen reduciendo sostenidamente en el tiempo, y hoy llegan en promedio a US$ 2 millones mensuales, cuando en el 2017 llegaba a US$ 10 millones.