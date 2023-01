Planta de Troche de EISA se convierte en otro elefante blanco de Petropar

Desde el principio, el extitular de Petropar Denis Lichi fue advertido de los incumplimientos de la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA) en sus contratos con el Estado, pero aún así le adjudicó a tambor batiente el montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar en la alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá).

Hoy, a más de un año de la adjudicación, las obras debían estar en etapa de culminación y el próximo mes el tren de molienda ya debía estar en etapa de pruebas, según los plazos contractuales. Sin embargo, solo un terraplenado se construyó hasta ahora, según denunciaron fuentes de la petrolera. Así como están las cosas, la obra está a punto de convertirse en otro elefante blanco de la empresa pública.

EISA, de Alberto Palumbo, fue adjudicado por un monto de G. 195.299 millones (US$ 28,7 millones) para la nueva fábrica, y pese a que ya cobró US$ 6.000.000 en concepto de anticipo, los trabajos todavía no concluirán. Así reveló una investigación de oficio que realizó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La resolución N° 4778/22, con fecha del 22 de diciembre del año pasado, que tiene la firma del titular de la DNCP, Pablo Seitz, con la cual se dio por terminada la investigación de oficio, señaló que el plazo de finalización total vence en marzo de este año, pero que, así como están las cosas, las obras recién podrían terminar en octubre de este año.

“Considerando las verificaciones en obras civiles, servicios y fabricación de equipos se estima la finalización de las obras en octubre de 2023″, resalta el escrito. Seitz señaló que la Dirección General de Verificación Contractual de Contrataciones Públicas está dando un seguimiento de cerca a este contrato, tras la investigación de oficio, de manera de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Subcontrató a otra firma, pero plazo vence en marzo

Asimismo, el titular de la DNCP, Pablo Seitz, confirmó ayer a este diario que EISA ahora subcontrató a la empresa Ocho A, de Luis Pettengill, para poder seguir con las obras. Sin embargo, advirtió que si dicha empresa no culmina las obras en marzo, ya se tendrá una causal de rescisión del contrato, porque la multa por los retrasos ya sobrepasará el monto asegurado en la póliza de fiel cumplimiento del contrato.

Dicha caución es por G. 19.530 millones, según el documento oficial al que accedió ABC. ¿Podrá terminar Ocho A el contrato antes de marzo como para que no se rescinda el contrato? es la consulta que trasladamos a Seitz y respondió que ese es el plazo para evitar que se anule el contrato de EISA.

Titular de Petropar sigue en silencio

Este diario viene insistiendo desde hace varias semanas para conversar sobre este tema con el titular de Petropar, Pedro Román, pero el alto funcionario evita hablar al respecto. También insistimos a través del departamento de comunicaciones de la estatal, pero sin éxito. Román fue mano derecha de Lichi y por eso logró quedarse con la presidencia de la estatal.

Lo cierto es que Román apoyó a Lichi cuando se adjudicó el tren de molienda a EISA, pese a que en ese entonces ya se sabía sobre los antecedentes de incumplimientos de dicha firma en la obra del espigón norte del aeropuerto, por lo que recientemente fue sancionada por la DNCP con una inhabilitación de seis meses.

Después también salió a la luz que incumplió en sus contratos para construcción de escuelas del Ministerio de Educación, por lo que también la empresa fue sancionada con una inhabilitación, pero logró suspender el castigo tras recurrir al Tribunal de Cuentas.

“Obra está en su curso normal”, dice dueño de EISA

El propietario de EISA, Alberto Palumbo, señaló que “la obra está en su curso normal y el 80% de los trabajos están siendo ejecutados en el extranjero”. Manifestó que se están “construyendo las máquinas y equipos que le corresponden” y que “si bien se ve el terraplenado terminado, también se están preparando las bases para la nave industrial, que se ejecutan con normalidad”.

Insistió en que los trabajos “se están desarrollando dentro de lo establecido”, pero evitó opinar sobre la fecha de culminación y la subcontratación de Ocho A.