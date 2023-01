Línea subterránea que alimentará oficinas “fantasmas” concluirá en 30 días

El banco de ductos de la línea subterránea de alimentación de media tensión de 23.000 voltios para las Oficinas de Gobierno del Puerto de Asunción, ya había concluido en su totalidad, así como el tendido de conductores y la construcción del puesto de entrega. Justamente, los edificios “fantasmas” siguen sin estar ocupados por los ministerios asignados, porque además de que no cuentan con la energía que se necesita, tampoco cuentan con mobiliarios, ni cableados de fibra óptica.

La encargada de la obra, Ing. Alba Miño, explicó que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) solicitó una modificación en el puesto de entrega, lo que actualmente se está ejecutando, por lo que todavía no se realiza el montaje de las celdas. “Para concluir totalmente, falta que se finalicen estas obras civiles realizadas en el puesto de entrega”, expresó.

La Ing. Miño afirmó que los trabajos adicionales requeridos por la ANDE concluirán en un plazo aproximado de 30 días, “previo convenio modificatorio para la provisión y montaje de las celdas faltantes, para luego poder energizar”. No se sabe cuánto se aumentará del monto del contrato para estos trabajos.

El trazado de la línea subterránea abarca calles del microcentro de la ciudad de Asunción y tiene una longitud de 1.250 metros aproximadamente.

El punto de partida para los trabajos fue la avenida Stella Maris, donde se sitúa el Puesto de Entrega, siguió por Hernandarias hasta la calle Palma, continuando por Colón hasta la calle Gral. Díaz, prosiguiendo por esta calle hasta la calle 14 de mayo entre Gral. Díaz y Eduardo Víctor Haedo, donde se encuentra la Sub Estación de ANDE.

La ejecución del proyecto arrancó en julio del año pasado y concluirá en el tiempo previsto, siendo la firma encargada Benito Roggio e Hijos S.A., adjudicada mediante el Llamado MOPC Nº 62/2021, ID Nº 400.498, con una inversión de G. 5.848.411.383.

Costosas oficinas fantasmas

El MOPC está analizando la recepción provisoria de los cinco edificios, pero los ministerios asignados siguen sin poder ocuparlos, porque además de no contar con la energía eléctrica necesaria, tampoco están equipados y amoblados. Por ahora son solo costosas oficinas “fantasmas”.

La construcción de las torres estuvo a cargo del Consorcio TBI, integrado por las empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA.

La obra fue adjudicada en 2017 por G. 478.828 millones (US$ 68 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (casi US$ 82 millones), es decir; ya se registró un sobrecosto de G. 95.750 millones (US$ 13,6 millones), que representa un incremento del 20%.