Causa Nacional cuestiona reclamo de ENBpar de supuesta deuda en Itaipú

El comunicado de la organización civil Itaipú 2023 Causa Nacional menciona que Folha de S. Paulo se hizo eco “del infundado reclamo de Bolsonaro”, pero se olvida de que el 50% de la energía de Itaipú es paraguaya. “Jair Bolsonaro presentó el 29 de diciembre del año pasado, dos días antes de terminar su mandato, un reclamo de US$ 200 millones porque, supuestamente, la ANDE habría utilizado energía ya contratada por Brasil y no compensada por el Paraguay”, añade.

Ante esto preguntan: ¿En qué se basa el reclamo del sector duro brasileño? A lo que también en el escrito contestan que está basado en el denominado “acuerdo operativo”, que se remonta unos 20 años atrás, por el cual el Paraguay renunció a reclamar el 50% de la energía que nos pertenece, como claramente establece el Tratado.

“El Tratado de Itaipú es muy claro, en el sentido de que “la energía (de Itaipú)… será dividida en partes iguales entre los dos países …” (art. XIII). Pero Bolsonaro y sus técnicos desconocen el Tratado y buscan una aplicación interesada entre el 2018 y 2022, olvidándose de que si se divide la energía en partes iguales, tan sólo en los últimos 20 años Brasil llevó muchísima más energía ‘no garantizada’ que su mero 50%”, explican.

Indican además que Bolsonaro y su equipo se olvidan que al Paraguay le pertenece el 50% de la energía de Itaipú y que el Brasil lleva el 70% de la parte paraguaya, “a precio regalado”.

Asimismo, dicen que en el vecino país “se olvidan de los miles de millones de dólares de energía no garantizada –casi regalada– que llevó el Brasil en los últimos 20 años”.

Además mencionan que del otro lado del río Paraná “se olvidan de los precios de mercado que pagó el Brasil al importar de Uruguay y Argentina a más de 200 US$/MWh y se olvidan de la deuda espuria de Itaipú de US$ 4.193 M, causada por Brasil y declarada ilegal por la CGR (Contraloría General de la República), y, ahora, pretenden reclamar US$ 200 M que no habría pagado la ANDE”.

Cabe recordar que la presidenta de ENBPar, Ney Zanella dos Santos, remitió una nota a los directores de Itaipú, del lado paraguayo y del brasileño, diciendo que la ANDE utilizó la energía excedente a menor precio entre junio y setiembre de 2022, y que eso generó una deuda de US$ 202 millones. El director paraguayo, Manuel María Cáceres, le respondió que dicho reclamo es impropio.