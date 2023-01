ENBPar, del Brasil, pidió a Itaipú que ANDE les pague US$ 202 millones por el uso de energía

La presidenta y directora de ENBPar, Ney Zanella Dos Santos, remitió una nota a los directores de Itaipú Binacional, tanto del lado paraguayo como del brasileño, donde hace un resumen de la contabilidad y facturación de electricidad. En el documento, sostiene que la ANDE utilizó la energía excedente (adicional a la garantizada) a menor precio entre junio y setiembre de 2022, y que eso generó una deuda de US$ 202 millones.

La ENBPar destaca la diferencia de 1.522 GWh, 1.768 GWh, 1.092 GWh y 677 GWh de junio a septiembre de 2022, respectivamente, entre su suministro y su energía vinculada asociada a la potencia contratada registrada en la Carta de Compromiso E/DG/050114/19. Y los valores referentes a las potencias contratadas equivalentes a dichas diferencias suman US$ 62 millones en junio, US$ 70 millones en julio, US$ 43 millones en agosto y US$ 27 millones en setiembre, totalizando US$ 202 millones.

Sostiene que esto “refuerza la necesidad de un mecanismo a ser discutido e implementado por los organismos binacionales competentes para promover un ajuste de crédito financiero de la ANDE a la ENBPar, referente a la facturación de los servicios de energía eléctrica en la UHE Itaipú en el mismo período, en la parte que corresponda a esa entidad adquirente”.

Añade que “a través de esta correspondencia, ENBPAR registra que, de junio a septiembre de 2022, hubo diferencias significativas relacionadas con el suministro y la energía ligada asociada a la potencia contratada, siendo las más bajas para ENBPar y las más altas para ANDE, siendo que una parte significativa de esta energía utilizada por ANDE fue energía vinculada a la potencia contratada de ENBPar”.

Reclamo “impropio” e interpretaciones “erradas”

El reclamo fue rechazado por el director paraguayo de la Binacional, quien lo calificó de “impropio” y así como de “erradas” las interpretaciones que se expresan en la carta de ENBPar acerca del Tratado, documentos complementarios y la actividad de la ANDE en cuanto a contratación de potencia.

Cáceres recordó en su misiva que, entre otros acuerdos y documentos, el instrumento de Compromiso del 31 de enero de 2007 continua vigente. Dicho acuerdo fue ratificado durante la última negociación de la tarifa de Itaipú, a cuyo acuerdo se llegó en agosto del 2022.

Finalmente, el alto funcionario de la binacional aseguró que no existe ninguna deuda. “La ANDE nada adeuda a la Itaipú Binacional ni a la ENBPar por los motivos que usted indica”, remarcó en la nota remitida a ENBPar, el 17 de enero pasado, en respuesta al reclamo hecho el 29 de diciembre de 2022.

ANDE no recibió el reclamo de ENBPar

Consultado el titular de la ANDE, Félix Sosa, respecto al reclamo de ENBPar, indicó que la institución a su cargo tomó conocimiento del contenido de la carta remitida a la Itaipú por ENBpar, pero que la misma no fue remitida a la ANDE en forma oficial

Al respecto, dijo que sí fueron notificados sobre la respuesta que la binacional dio, por nota oficial, a la ENBPar, de que se vienen cumpliendo todas las cláusulas del contrato de prestación de los servicios de electricidad con ambas entidades compradoras (ANDE y ENBPar). Además, señaló que dicha carta fue rechazada por improcedente y por basarse en interpretaciones erradas con cálculos realizados en base a premisas equivocadas y no contempladas en los instrumentos contractuales que rigen la comercialización de servicios de electricidad brindados por la Itaipú.

“Es importante traer a colación que la divergencia en relación al concepto de la Energía Garantizada de Itaipú, viene siendo discutida en el seno del Colegiado CADOP (Comité de Administración y Operación de los Contratos de Compra y Venta de los Servicios de Electricidad de Itaipú) desde el año 2018″, recordó.

Agregó que “es el entendimiento de la ANDE que, conforme a lo previsto en el Tratado, el contrato de Itaipú otorga solamente garantía de suministro de potencia, ya que al no tener Itaipú control alguno sobre la afluencia y estar sujeta a decisiones operativas de una compleja red de aprovechamientos hidroeléctricos aguas arriba, la Itaipú no puede otorgar garantías en el suministro de energía, lo cual se refleja en los términos de los contratos”.

Además, sostuvo que la energía garantizada en el ámbito de Itaipú tiene un propósito de planificación para dar previsibilidad presupuestaria sin que implique una garantía de suministro.

Problema es de ellos, dice ANDE

Para la ANDE, parte de la problemática planteada por ENBPar es originada exclusivamente por cuestiones estructurales y operativas internas del mercado brasileño, consecuentemente, no podrían tener efectos sobre Itaipú ni mucho menos sobre la ANDE.

Asimismo, la ANDE coincide plenamente con el contenido y el tenor de la carta que fuera remitida por Itaipú Binacional a la ENBPar, dijo Sosa.