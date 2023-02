Oferta de firma satélite de Engineering incumple 28 requisitos de la ANDE

De acuerdo a una comparación de documentos entre las especificaciones técnicas de la Licitación Pública Internacional de la ANDE Nº 1687/2022 para la “Adquisición de Subestaciones Móviles”, con ID 409.743 y la planilla de datos garantizados (PGD) de la adjudicataria del contrato, Barrail Hnos. S.A. de Construcciones (que ya no pertenece a la familia Barrail y es satélite de Engineering), son 28 los ítems que la oferta no cumple. Algunos de estos incumplimientos se pueden ver en la infografía.

Este cotejo fue realizado por fuentes técnicas en la materia. Señalan, por ejemplo, que se ofertó el mismo modelo de equipo, el modelo SF1-252, tanto para el sector de Alta Tensión-220kV (Ítem 3) como para el sector de Media Tensión-23kV (Ítem 4), siendo las soluciones en Alta Tensión y Media Tensión totalmente diferentes una de otra.

“Los equipos que componen el sector de media tensión: descargadores, transformadores de tensión, transformadores de corriente, interruptores y seccionadores de Media Tensión, conceptualmente, son equipos totalmente distintos entre ellos, sin embargo el fabricante completa su oferta técnica como si fueran todos ellos el mismo modelo y similares al modelo ofertado para la Alta Tensión”, explica la fuente en uno de los puntos.

Otro punto que resalta en la comparación de documentos es que la ANDE solicita cables XLPE de 400mm2, pero la PDG presentada es para un cable XLPE de 240mm2, de características inferiores a lo solicitado. Además pide norma IEC 60502-SER, y la oferta indica norma GB/T 12706.

Estas son solo algunas de las observaciones técnicas que se hace a esta licitación, actualmente investigada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tras la denuncia anónima que recibió el 2 de enero de este año.

Cabe recordar que la firma del contrato entre ANDE y Barrail Hnos. fue realizada el 5 de diciembre de 2022. Además, que según el gerente técnico de la empresa estatal, Miguel Báez, ya se abrió la carta de crédito para el pago por la provisión de las subestaciones móviles, por US$ 13,9 millones de los US$ 14,1 millones que costarán, en una cuenta en Panamá.

Asimismo, consultado sobre la denuncia de irregularidades en la adjudicación, Báez indicó que el oferente “cumple a cabalidad” con todos los requisitos y que responderán todas las consultas de la DNCP.

Por otra parte, desde Barrail Hnos. no quisieron hacer declaraciones respecto a la denuncia.

Buzarquis pidió informes sobre la licitación

El miércoles 1 de este mes, el senador Salyn Buzarquis presentó un pedido de informe a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en su carácter de parlamentario y miembro de la Comisión de Minas y Energía de la Cámara Alta.

El senador nacional Salyn Buzarquis también solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) toda la información relacionada con la licitación para la compra de cuatro subestaciones móviles, por el monto de US$ 14 millones.

“Casualmente, una vez más, la ganadora es una empresa ligada a Engineering, empresa que ganó casi todas las licitaciones en el MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) y el Estado paraguayo”, señala el senador en una publicación hecha en sus redes sociales.

Agrega que esta empresa es “muuuuuuy cercana a los dueños del Gobierno”.

Finalmente, indicó que si no recibe el informe en 24 horas y no corrigen este proceso sospechoso, “entonces me veré obligado a presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado”.

Entre los documentos que solicita Buzarquis se encuentran el pliego técnico de bases y condiciones, con todas las adendas técnicas, la oferta técnica de la empresa adjudicada Barrail Hermanos S.A. de Construcciones, el informe de evaluación técnica y el contrato adjudicado.

También pide los nombres y apellidos de los funcionarios que formaron parte de la evaluación técnica.