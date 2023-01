En tiempo record, ANDE paga a satélite de Engineering por contrato investigado

En tiempo récord y a través de una carta de crédito, la ANDE ya pagó por casi la totalidad del cuestionado contrato con Barrail Hnos. S.A. de Construcciones, empresa satélite de Engineering que ya no pertenece a los Barrail, y cuyos accionistas son Sebastián Cabello Manevy, Juan Andrés Campos Cervera y su esposa María del Mar Cabello Manevy, entre otros. Eso, en el marco de la adjudicación para la provisión de cuatro subestaciones móviles, que ahora está siendo investigada de oficio por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La firma del contrato entre la ANDE y Barrail Hnos. fue el pasado 5 de diciembre, en tanto que la denuncia de irregularidades en esta adjudicación fue hecha de forma anónima en Contrataciones Públicas el 2 de enero último.

El gerente técnico de la ANDE, Miguel Báez, reconoció a ABC que el proceso en dicha contratación ya se ejecutó y que incluso ya se pagó. “Se le abrió carta de crédito, como corresponde, porque son equipos. Se abrió carta de crédito, creo que es el 80% del monto del equipo. Uno se abrió por US$ 8.308.000; el lote 1 y el lote 2 por US$ 5.614.000, en total por US$ 13.922.000. Esa plata ya se le depositó al que ganó y está mandando a fabricar el equipo”, detalló.

Barrail Hnos. SA de Construcciones fue adjudicada en esta licitación para entregar dos subestaciones móviles de 220/23 kV 41,67 MVA, por US$ 8.392.380 y dos subestaciones móviles de 66/23 kV 30 MVA, por US$ 5.670.734. Además, en ambos casos debe realizar capacitación y entrenamiento por US$ 98.000 en sistemas electromecánicos y transporte de las subestaciones móviles, así como en sistemas de protección y control y en sistemas de supervisión y comunicación. El contrato asciende a un total de US$ 14.161.114.

“Ellos ya cobraron la carta de crédito”, dijo el gerente técnico de la ANDE. Mencionó que en esta licitación nadie protestó y que esta es una denuncia extemporánea. “Ya vino tarde, cuando la licitación ya se adjudicó, ya se abrió carta de crédito, ya se aprobaron todos los proyectos, el workstatement (documento que establece el detalle y la forma de ejecución de las especificaciones técnicas del contrato). Paramos a partir de ahora, del momento en que nos notifican (la investigación), pero el proceso ya anduvo más del 80%”, señaló.

Más informes de “no cumple”

Uno de los tres documentos de las supuestas evaluaciones técnicas que el denunciante anónimo adjuntó a su denuncia referente a la licitación de cuatro subestaciones móviles para la ANDE, contiene 21 páginas de observaciones sobre la oferta adjudicada, señalando que no cumple con lo que solicita la empresa estatal de electricidad.

Específicamente se refiere a la subestación móvil de 220/23kV. “El oferente no presenta ensayo de soportabilidad de cortocircuito de laboratorios debidamente acreditados y certificados por la Norma DIN ISO/IEC 17025 y de reconocido prestigio internacional, KEMA, CESI, CEPEL, LAPEM. El fabricante del Transformador, Zhejiang Jiangshan Transformer Co., LTD, solo proporcionó el ensayo de soportabilidad de corto circuito del laboratorio DQJC, el cual no es ninguno de los laboratorios solicitados en el pliego. Por tanto, con respecto al certificado de ensayos de soportabilidad no cumple con los requisitos solicitados, el cual debe ser de laboratorios reconocidos y de prestigio internacional como KEMA, CESI, CEPEL, LAPEM”, expresa el documento.

En otra parte se lee que “el oferente presenta en su Planilla de Datos Garantizados para el ítem 4.6.18 la norma de fabricación GB/T 12706 la cual difiere de la norma solicitada en la Especificación Técnica, la cual solicita claramente que este diseñado fabricado y probado de acuerdo con la norma IEC 60502-SER. Por lo tanto, este es otro ítem que no cumple con lo solicitado por la ANDE”.

Todas estas observaciones se suman a los otros dos documentos que también detallan, incluso con imágenes, las objeciones sobre la propuesta presentada por la firma Barrail Hnos. S.A. de Construcciones, y que mencionan que estas “no cumplen con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas”.

ANDE niega tales denuncias

La ANDE, sin embargo, niega la existencia de tales documentos. Desde la empresa pública aseguran que la firma adjudicada cumplió con todos los requisitos. Los voceros de Barrail Hnos., en tanto, se han negado a declarar sobre el tema.