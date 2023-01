“Superproveedora” ya tiene ahora el control total sobre Barrail Hnos. SA

En la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Guillermo Barrail Patiño figura como uno de los representantes legales de Barrail Hnos. S.A. de Construcciones, firma recientemente contratada para proveer cuatro subestaciones móviles a la ANDE y cuyo proceso está siendo investigado debido a una denuncia de irregularidades por aparentes incumplimientos de la adjudicada.

Sin embargo, Barrail Patiño aseguró a ABC que su familia ya no está relacionada con dicha empresa y que los actuales dueños deben cambiar el nombre. Deslindó responsabilidades relacionadas con la compañía, de la que dijo que hace un año y medio ya no forma parte y cuyas acciones vendió hace cinco meses.

“No estoy al tanto de esa licitación que me estás diciendo. Esa empresa debería haber cambiado ya de nombre; yo sé que ellos registraron ya un nombre nuevo pero no sé cuál es. Nosotros como familia Barrail y dueños de la marca Barrail Hermanos estamos fuera de lo que son las operativas de esa empresa”, aclaró.

Barrail Patiño contó que el nuevo directorio de la firma le quitó en su momento de sus funciones y oficina “cuando yo era prácticamente el pulmón y el cerebro de los últimos años, hasta que entraron ellos obviamente”.

Contó que salió de la empresa porque no compartía la forma “completamente irregular” de llevar la misma. “El nivel de operativa que hoy ya se sabe, está en las redes sociales, en la prensa, del comportamiento de esta gente con la falta de pagos al personal, la falta de pago a miles de proveedores, este tipo de licitaciones que están en el dimes y diretes de todo el mundo”, criticó.

Al respecto, reiteró que la familia Barrail, es decir él, Osvaldo y Gisselle, están “absolutamente ajenos a ese comportamiento que hoy ellos tienen, utilizando el nombre de la empresa y por ende de la familia”.

Quiénes están al frente hoy

Barrail Hnos. SA de Construcciones fue vendida hace un año y medio. En la primera venta de acciones Mario Rovella (dueño de Rovella Carranza) se quedó con el 50%; Víctor Galeano Perrone (amigo personal y quien fuera parte del primerísimo anillo del expresidente Horacio Cartes, conocido como el “monje negro”) con 10%; Fernando Otazú con otro 10% y Guillermo Barrail, con 30%.

Tras peleas internas, la familia Barrail negoció para que los nuevos accionistas dejen de usar el nombre Barrail Hnos. y le cedan dicha denominación a Osvaldo Barrail (papá de Guillermo), quien había vendido el 70% de las acciones que le correspondían.

Luego de eso, se dio una segunda venta de acciones, en las que Rovella vendió el 40% de sus acciones, quedándose solo con el 10%. En consecuencia, las acciones quedaron 30% en manos de Guillermo Barrail; 10% de Víctor Galeano Perrone; 10% de Fernando Otazu; 16% de 3CCC SA, de María del Mar y Sebastián Cabello Manevy (esposa y cuñado respectivamente del dueño de Engineering, Juan Andrés Campos Cervera). También Armando Amarilla, ex gerente de la “superproveedora” se quedó con el 16% y Juan Carlos Ruggeri, ex gerente técnico de ICSA, de Edgar Ahrens y Celso Moreno, con el 8%.

“Finalmente, hace cuatro a cinco meses atrás, vendí el último 30% que tenía de participación la familia Barrail”, contó Barrail Patiño.

Según información a la que accedió ABC, dicha transacción se dio con el propio Campos Cervera, quien se quedó así directamente con el 30% de participación de las acciones.

“Este grupo de gente donde está Rovella (Mario), Víctor Galeano, Fernando Otazú, toda la gente de Engineering, la gente de Andrés Campos Cervera y otras personas, justamente el motivo de mi salida, llevan la empresa de una forma completamente irregular, fuera de mi gusto y de nuestras políticas familiares de buen comportamiento”, reveló el ex directivo de la compañía.

Control pleno

Ya con el control pleno (70% de las acciones), los dueños de la “superproveedora”, usando aún la denominación Barrail Hnos. S.A., fue adjudicada por la ANDE para proveer cuatro subestaciones móviles, por un total de US$ 14,1 millones. Hoy, este llamado es investigado por la DNCP porque aparentemente ni siquiera cumplió con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Los tres informes que realizó el Comité de Evaluación de la ANDE sobre la licitación pública internacional “Lp1687-22 Adquisición de Subestaciones Móviles”, cuyo ID es 409743, reiteran sobre varios puntos específicos que “el oferente no cumple con lo solicitado por la ANDE”, según la denuncia que recibió la DNCP.

Ante esta denuncia, desde la empresa eléctrica afirmaron que la empresa adjudicada “cumple a cabalidad”. En tanto que, consultados sobre el mismo tema, tanto Campos Cervera como Amarilla respondieron que no tienen nada que manifestar al respecto.

Deslinda responsabilidad de “cosas extrañas”, dijo

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó el pasado 6 de enero realizar una investigación de oficio de la licitación pública internacional de ANDE para la compra de cuatro subestaciones móviles, adjudicada por US$ 14 millones a la empresa Barrail Hnos. SA de Construcciones, debido a una denuncia de supuestas irregularidades.

El contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2022 entre la ANDE y Barrail Hnos. de Construcciones. Y según el portal web de la DNCP, los representantes legales que figuran son Fernando Otazú Mussi, Guillermo Barrail Patiño, Diego Galeano Tomboly y Sebastián Cabello Manevy. Pero Barrail Patiño manifestó que pedirá que lo excluyan porque él firmó contrato para deslindar toda responsabilidad con la firma, al vender sus acciones de la misma.

Añadió que Fernando Otazú tampoco sigue siendo el presidente de la empresa, y que por ende no debería ser representante de la misma. “El que debe ser representante de la empresa es Armando Amarilla. Él es el nuevo presidente de la empresa”, contó.

Barrail Patiño contó que Diego Galeano Tomboly también salió del directorio y que Sebastián Cabello Manevy es el nuevo representante, que es el cuñado de Juan Andrés Campos Cervera.

“Como yo les dije (a ellos), no tengo nada que esconder de las cosas que ustedes hacen mal. Así que a mí no me van a meter en ninguna de sus cosas extrañas. Deslindamos toda responsabilidad, se firmaron todos los documentos y obviamente yo salí de la empresa”, puntualizó el directivo de la compañía fundada por su familia.