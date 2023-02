Por cada MWh que Paraguay cedió al Brasil en Itaipú recibió solo US$ 4,14

De acuerdo con los registros de Itaipú, la ANDE y fuentes del sector Energía de nuestro país, en el período de referencia -1984/2022 - Itaipú registró una producción acumulada de 2.900.828 GWh (1 GWh = 1000 MWh).

De esta cantidad, tal como lo consagra el Art. XIII del Tratado, correspondían al Paraguay 1.450.014 GWh, o sea la mitad, (“La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico”... será dividida en partes iguales entre los dos países).

Lea más: Titular de la ANDE habla de modificar el artículo 13 del Tratado de Itaipú

Conocidas estas premisas, falta agregar que el consumo paraguayo entre 1984 y 2022 fue de 259.778 GWh, apenas el 8,95% de la producción acumulada de la central paraguayo/brasileña, solo el 17,9% de la mitad paraguaya de la producción de Itaipú.

Si la mitad paraguaya del total que generó la central en el período de referencia fue de 1.450.014 GWh y 259.778 GWh la cantidad que utilizó para su propio consumo, su excedente o la parte que no pudo consumir trepó a 1.190.659 GWh, por consiguiente, en esos 38 años, la República del Paraguay “cedió”, no vendió, el 82,1% de su energía.

Suficiente para atender el consumo del país durante 60 años

En general las cifras de Itaipú se vuelven inaprehensibles para el ciudadano de a pie, en particular también la cantidad que cedió al Brasil en esos 38 años: 1.190.659 GWh, cantidad suficiente para atender los requemientos de nuestros país durante 60 años, si la tasa nacional de consumo se mantiene en el nivel que alcanzó en 2022: 19.737.646 MWh.

Lea más: Demanda de energía eléctrica del mercado paraguayo aumentó 5%

De los datos publicados en la Memoria 2021 de Itaipú, más el anual del 2022, se concluye que en el lapso en cuestión, el Paraguay recibió de del Brasil a través de Itaipú US$ 4.934.300.000 en concepto de “compensación por cesión de energía”.

El paso siguiente para conocer cuánto recibió, en promedio, nuestro país por cada MWh que cedió será dividir esa suma por 1.190.659 .000 MWh y sabremos que apenas fue de 4 dólares con 14 centavos por cada 1000 KWh cedido. En otras palabras, por el “negocio” de la “cesión de energía”, la República del Paraguay recibió desde el Brasil 30 guaraníes con 11 céntimos por KWh, por debajo inclusive de las categorías sociales del pliego de tarifas de la ANDE.

Lea más: Pliego de tarifas de ANDE vigente contiene serios errores, sostienen

ámbito.com del Uruguay publicaba esta semana que los precios de exportación de energía son de US$ 200/MWh, si la energía es de una fuente térmica, y de US$ 80 a US$ 85/MW si la misma proviene de excedentes de energía eólica en medio de las olas de calor y sequía que azotan a la región.

Cancelaron el Justo Precio del Acta de Foz

Los datos de referencia, como contexto del material sobre la “tarifa” que pagan a nuestro país en Brasil por su excedente en Itaipú prueba una vez más lo lejos que quedó el “justo precio” que habían prometido al Paraguay por su excedente energético en Itaipú, compromiso que figura en el Acta de Foz de 1966, se menciona en el considerando del Tratado de Itaipú, pero quedó soslayado posteriormente de los artículos del Tratado, así como de su Anexo C.