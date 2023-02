VMT ahora quiere adquirir un nuevo software para “control operacional” de buses

El Viceministerio de Transporte, cuyo titular es Víctor Sánchez Chamorro, reportó que avanza en la Litación Pública Nacional para provisión de una “infraestructura como servicio para la operación del sistema de control y monitoreo del Sistema Nacional del Billetaje Electrónico” (ID 420.266). Se trata de una “ampliación” para el funcionamiento del Centro de Control y Monitoreo (CCM), el “cerebro” del cobro electrónico.

Un reporte publicado en el portal de la VMT, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), señala que adjudicó a la empresa E-Servis SRL, cuyo representante legal es Gustavo Villate, por G. 1.069 millones, la provisión de dicho software. “El objetivo de esta contratación es optimizar todo el Sistema del Centro Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico mediante la dotación de productos y/o servicios para la virtualización, conectividad y monitoreo, así como la instalación, migración, puesta en marcha y documentación de toda la plataforma”, dice el reporte divulgado.

Lea más: Critican subsidios a pésimo transporte público de pasajeros

Sin embargo, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, reportó ayer a ABC Cardinal que ese proceso fue denunciado de forma anónima por una aparente duplicación de compra, pues la instalación del CCM, adjudicado en 2019 por US$ 3,9 millones al consorcio Electronic Ticket Control (ETC), ya incluía la provisión de un software (licitación con ID 368.264). Este consorcio es representado legalmente por Ángela Marien Ocampos Ortega.

Al ser requerido referente a más detalles de la denuncia, Seitz señaló que se trata de una investigación preliminar para comparar los ítems entre ambas licitaciones. Aunque no se mostraron los documentos, que no se encuentran en el portal de la DNCP, así como tampoco está el listado de los componentes recibidos en la licitación del 2019. Vale decir, no se puede comparar lo que pidió el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la compra que se pretende concretar ahora, con lo requerido en la licitación anterior.

No obstante, Seitz confirmó que esta compra será para adquirir los componentes no recibidos con el contrato del 2019 por parte del consorcio ETC.

VMT oculta datos sobre el billetaje electrónico

ABC requirió el detalle del funcionamiento del Centro de Control de Monitoreo del Billetaje Electrónico, especificando aquellos módulos operativos y la descripción de los componentes faltantes. Asimismo, se pidió copias de todos los documentos presentados por la proveedora y las subcontratadas, que justificaban la falta de entrega de algunos ítems, vía portal de Acceso a Información Pública (AIP), Expediente N° 57.902.

Pero el VMT se limitó a dar en su momento una descripción general de la situación del Centro de Monitoreo, sin proveer los documentos presentados por la proveedora.

CCM no operativo en 100%

El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez Chamorro, confirmó que el Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico no está operativo en un 100%, sino que actualmente disponen solo de informaciones referentes a las transacciones, que son las validaciones que realizan los usuarios al momento de utilizar el servicio, y que las faltantes están relacionadas a lo “operacional”.

Las declaraciones las brindó al ser abordado sobre la falta de funcionamiento del CCM del Billetaje Electrónico, proveído al MOPC mediante contrato de US$ 3,9 millones con el consorcio Electronic Ticket Control (ETC). El mismo está representado legalmente por Ángela Marien Ocampos Ortega y conformado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima (representada por Rogelio Franco Dávalos) y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola), según datos datos disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El viceministro afirmó que el control de la frecuencia de los colectivos, que debería ser automático y en línea, hoy se realiza “de forma manual” (sic). Eso se revisa en caso de que se detecte alguna deficiencia significativa denunciada en el sistema de transporte masivo de personas en el Área Metropolitana, dijo.

Un reporte de la institución, de mediados de 2022, indicaba que carece de los componentes de registro de rutas de itinerarios, parámetros de tiempo de desplazamiento, paradas obligatorias y frecuencias, generación de estadísticas, sistema de visualización en tiempo real, carga de archivo para auditoría de niveles de servicio.

Todos estos datos son clave para obtener una “radiografía” del servicio, detalles que son parte del cálculo de los montos de subsidios que se paga al sector.