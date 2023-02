Ante falencias del centro de monitoreo del billetaje, DNCP inicia investigación

Suman y siguen más aspectos llamativos del fallido contrato del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para la puesta en funcionamiento del Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico, que debía operar físicamente en el Viceministerio de Transporte (VMT) y que hoy tendría que funcionar las 24 horas y 7 días de la semana.

Nada más lejos de la realidad. El sistema, cuyo contrato firmado en 2019 está valuado en casi US$ 4 millones, no funciona y para colmo, ni el MOPC ni el VMT salen a explicar por qué no está operativo, si hubo fallas de la proveedora adjudicada y en tal caso, si hubo sanciones a la misma o si se ejecutó la póliza de fiel cumplimiento del contrato.

Lea más: Sigue incompleto el Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico

Pablo Seitz, titular de Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), confirmó ayer a ABC que ante todos estos aspectos llamativos, abrirá una investigación de oficio.

Es que las especificaciones técnicas del llamado señalaban que el VMT requería de una “completa solución de control y monitoreo de los servicios, facturación, disponibilidad de puntos de recarga, validadores, control de flota, verificación de cumplimiento de itinerarios y paradas obligatorias, frecuencia de buses, reclamos de usuarios y proveedores de servicios”.

El documento, disponible en el portal de la DNCP, también acotaba que a la vez, el sistema debía brindar “información estratégica en tiempo real para la toma de decisiones”.

Millonaria adjudicación

Fue así que se adjudicó en 2019 la Licitación Pública Nacional por US$ 3,9 millones (ID 368.264), al Consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado legalmente por Angela Marien Ocampos Ortega. El mismo está conformado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima (representada por Rogelio Franco Dávalos) y V SAT SA (José Tomás Insfran Rivarola).

“La empresa adjudicada deberá entregar un Sistema de Control Transaccional y Monitoreo específicamente desarrollado para monitorear el funcionamiento del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico - SNBE con sus diferentes componentes, con capacidad de disponibilidad 24/7. Inicialmente la solución debe ser alojada en una nube tipo laaS (Infraestructura como servicio) en un proveedor de este tipo de servicios, incluyendo la contratación de este servicio hasta tanto se complete la provisión, instalación, configuración y estabilización de la infraestructura de servidores, almacenamiento y networking. Se deberá absorber en el servicio de laaS todas las funcionalidades que estén funcionando en los servicios proveídos por la consultoría contratada por el BID para el funcionamiento provisional de la plataforma de C&M del SNBE”, dice otra parte del PBC, que forma parte de los anexos del contrato.

Incluso, se tendría que poder acceder a los reportes de compensación entre empresas prestadoras de servicios.

Lea más: VMT ahora quiere adquirir nuevo software para control de billetaje electrónico

Un sistema integral

“La infraestructura de servidores y almacenamiento es parte de la provisión de equipos, para lo cual la oferente deberá realizar el dimensionamiento en base a los requerimientos del sistema. La provisión del software incluye todos los servicios de relevamiento funcional, legal y operativo necesarios, la personalización del producto ofertado a las necesidades específicas y a las características del SNBE y sus componentes, así como del marco legal y las posibilidades operativas del Viceministerio. La integración e interoperabilidad con las empresas prestadoras de servicio del SNBE es parte del alcance de esta contratación y requisito fundamental para la aceptación de los entregables”, dice el documento.

Gran parte de estas obligaciones contractuales no se cumplió. De hecho, el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, dijo ayer a ABC Cardinal que aquel contrato está “paralizado”, pero no dio detalles. Vale decir, nadie se hace públicamente responsable de que el Centro de Control y Monitoreo del Billetaje Electrónico siga sin funcionar.

Lea más: No haría falta nuevo software si funcionara el Centro de Control y Monitoreo, admite MOPC

Y como la fallida licitación no fuera poco, la cartera se apresta a una nueva compra de software, supuestamente para complementar el SNBE, pero que no haría falta si es que se hubiese cumplido en el proceso anterior, según lo reconoció el propio Segovia. Incluso ya se adjudicó ese llamado a la empresa E-Servis SRL, cuyo representante legal es Gustavo Villate, por G. 1.069 millones.

Mientras, el billetaje electrónico opera sin control en tiempo real, los transportistas reciben al año más de US$ 30 millones y los pasajeros siguen padeciendo un pésimo servicio, del cual no se pueden escapar ante la falta de alternativas accesibles y de calidad.