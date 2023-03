Caja Fiscal ya no es sostenible y equiparar haberes acelerará quiebra, advierten

La intención de aprobar un polémico proyecto de ley para equiparar o actualizar haberes jubilatorios de los funcionarios públicos, tomó por sorpresa a todos. Es que el referido plan presentado por el senador cartista Martín Arévalo (ANR) fue postergado en tres ocasiones el año pasado, y figura para su tratamiento hoy en agenda del Senado, a solo días de las elecciones presidenciales.

Pedro Halley, ex gerente del Instituto de Previsión Social (IPS) dijo que la situación financiera de la Caja Fiscal es crítica. " Con o sin actualización de los haberes, el fondo ya no es sostenible. La actualización es una medida oportunista que solo acelerará el default (cesación de pagos)” afirmó.

Jorge Delgado, responsable de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda indicó que la inclusión de este proyecto en la agenda del Senado ha sorprendido a las autoridades de la cartera estatal. Mencionó que desde Hacienda están acompañando las acciones de la comisión especial para estudio de la sostenibilidad del fondo jubilatorio que busca una solución integral a la Caja de jubilaciones.

Plan figura en el punto 13 de la agenda legislativa

El cuestionado plan figura en el punto 13 de la agenda parlamentaria de la fecha y cuenta con dictamen de aprobación con modificaciones de tres comisiones asesoras (Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, - Cuentas y Control de la Administración Financiera y de Hacienda y Presupuesto).

En la práctica lo que este proyecto de ley pretende es actualizar el haber jubilatorio al personal activo de servicio. Es decir, que un jefe que se jubiló con G 5.000.000 pero en la actualidad ese personal del mismo rango percibe 8.000.000, entonces se le equiparará a los valores actuales.

Delgado indicó que desconoce si hay modificaciones al proyecto original, pero que de cualquier manera, esto va tener su impacto para el fisco, debido a las inyecciones que realiza para calzar la diferencia entre los aportes y el pago de jubilaciones de los funcionarios públicos.

Millonario aporte del fisco para cubrir déficit

Dijo además que el aporte que va realizando el fisco para calzar la diferencia en el fondo jubilatorio va creciendo cada año debido a que los gastos que incluyen el ajuste anual por incidencia del IPC y del salario mínimo para ciertos sectores, no así los ingresos que se mantienen estáticos.

De acuerdo con un estudio realizado por de Hacienda el año pasado, para el 2026 ya se agotarían las reservas del fondo; en tanto que el déficit acumulado a la fecha ya supera los US$ 1.000 millones, diferencia que es calzada con nuestros impuestos. De aprobarse el proyecto Arévalo, tal como fue planteado, el costo adicional de la implementación será de unos US$ 1.383 millones en 5 años y solo en el primer año, se estima que el fisco deberá cubrir unos US$ 422 millones por encima de lo que ya viene pagando cada año.

Esperan que se vuelva a postergar

Por su parte el senador Stephan Rasmussen (PPQ), quien preside la comisión especial para sostenibilidad de los fondos jubilatorios, expresó que está en contra del plan Arévalo y que lo correcto sería volver a aplazarlo para dar tiempo a la comisión de exponer un plan concreto de reforma que plantee una solución al problema estructural del déficit que acarrea