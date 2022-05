Justicia anula multa al BNF sobre caso Messer

El Banco Central del Paraguay (BCP) había impuesto al Banco Nacional de Fomento (BNF) una multa de G. 10.665 millones, tras un sumario administrativo en el que se hallaron fallas en las actuaciones sobre prevención contra lavado de dinero, en una operación vinculada al cambista brasileño Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes. De esta forma queda sin efecto la multa que la entidad financiera recibió por las anomalías detectadas en los controles a las transferencias internacionales del “doleiro dos doleiros”, y tampoco hay castigo para los responsables que aprobaron las operaciones en ese tiempo.

El Tribunal de Cuentas que firma la resolución está integrado por María Celeste Jara Talavera, Edward Vittone Rojas y Arsenio Coronel Benítez. Cabe recordar que el BCP realizó una auditoría y sumario en el BNF entre los años 2020 y 2021 por supuestas anomalías detectadas en transferencias del exterior en cuentas de Darío Messer y sus empresas Chai S.A. y Matrix entre los años 2011 y 2016.

El ente regulador concluyó en junio del año 2021 que el Banco Nacional de Fomento (BNF) incurrió en faltas administrativas en contravención de la Ley 1015/97 y la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Exceso en límite de remesas, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos fueron algunas de las irregularidades detectadas

Las operaciones de Messer datan precisamente de la época en que Cartes era titular del Poder Ejecutivo, cuando era titular del BNF Carlos Pereira, hoy ministro del MUVH, y a cargo de la secretaría antilavado estaba Óscar Boidanich.

Si bien las operaciones de Messer en el citado banco estatal rondaban los US$ 56 millones, serían unos US$ 15 millones (G. 100.000 millones) los que finalmente no pudieron justificar o se tienen dudas sobre los documentos respaldatorios, según las especificaciones legales, por lo que se aplicó una multa equivalente al 10% de las operaciones reclamadas, unos G. 10.600 millones (US$ 1,5 millones).

El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti Dalla Fontana, dijo ayer a ABC Color que recibió la información de que el Tribunal de Cuentas dejó sin efecto una multa impuesta al banco por más de G. 10.000 millones. El directivo comentó que aunque aún no recibió la notificación oficial, dicha resolución es respuesta a una protesta que presentaron contra la sanción del Banco Central. Indicó que aún no está en conocimiento de los argumentos por los que el tribunal decidió dejar sin efecto la resolución.

Las primeras alertas de operaciones sospechosas se dispararon en noviembre de 2015, pero Seprelad recién informó a Fiscalía en 2018. Darío Messer, fue condenado en Brasil, en 2020, a más de 13 años de cárcel por delitos vinculados al escándalo de “Lava Jato”.

En lo que respecta, al ámbito de la justicia local, a la fecha la Fiscalía ni siquiera dispuso el decomiso de los bienes de Messer.

En plena evaluación del Gafilat

La salvada judicial al BNF pasa por alto las observaciones del regulador que aplicó la sanción por las falencias detectadas, esto en plena evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) a nuestro país sobre los procedimientos de control y prevención del lavado de activos, lo que deja nuevamente un mal precedente para la justicia paraguaya en este ámbito.

Cabe mencionar que esta evaluación del Gafilat justamente observó el ámbito de aplicación de las leyes y efectividad de los procesos, incluido el de la Justicia, que es uno de nuestros puntos flojos en este examen, cuyo resultado se sabrá a fines del próximo mes.

En el pasado hay varios antecedentes de casos que fueron salvados por la justicia para atenuar las sanciones o eliminarlas. Uno de los sonados casos fue el de Bonanza Cambios de Ciudad del Este, que también fue salvado por la Corte Suprema en el 2016.

El Banco Central le retiró la licencia para operar en el 2011 debido a dudas en el origen de fondos de sus accionistas, pero gracias a la acción judicial sigue operando en el sistema.