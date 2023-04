Costos más elevados por km de rutas

El informe menciona que al analizar las compras de las entidades de la administración central, se identificaron distintas aristas que deben ser profundizadas y, sobre esta línea, buscar una respuesta a la interrogante de “si las compras del Gobierno se realizan a precios de mercado o no”.

Los costos son mucho más altos en América Latina que en Europa, a pesar de tener menores costos de mano de obra, entre otros, dice el informe con base a publicaciones realizadas a nivel internacional e internalizadas en la revista técnica Mandu’a, que publica periódicamente los costos de la construcción.

Con el fin de contextualizar los datos anteriores con la realidad del Paraguay, el responsable del Observatorio de Dende, el economista Manuel Alarcón, señala que se analizaron tres obras: el diseño y construcción de las obras de pavimentación asfáltica del tramo Loma Plata-Carmelo Peralta; la habilitación y mantenimiento de la Ruta N° 9 (Ruta Transchaco) Carlos Antonio López; y el corredor de exportación de la región oriental.

En el caso de la ruta bioceánica, señala que el proyecto licitado en 2018 tiene el principal monto adjudicado en el periodo 2010-2022 al Consorcio Corredor Vial Bioceánico (integrado por las empresas Constructora Queiroz Galvao SA y Ocho A SA) por un valor de US$ 443,4 millones para 277,2 kilómetros.

Añade que cada kilómetro del corredor vial costó US$ 1.599.833 y que los costos directos fueron de US$ 756.240 por kilómetro, totalizando US$ 209,6 millones; mientras que el remanente de la contratación, que correspondía a otros costos, equivalente a US$ 233,8 millones, representó el 100% y más de los costos directos de la obra.

Transchaco y corredor de exportación

En el caso de la segunda obra, la Transchaco, adjudicaciones otorgadas en los años 2020 y 2019 respectivamente, dan cuenta que para el lote 1 (62 km) adjudicado a la Constructora Heisecke SA, el costo por kilómetro es de US$ 849.279; para el lote 2 (61 km) adjudicado al Consorcio Ruta 9 Transchaco (Benito Roggio e Hijos SA -LT SA), el costo es de US$ 965.631; y para el lote 3 (77 km), adjudicado al Consorcio Avanza Chaco (Ocho A SA, Tecnoedil SA, Constructora-Construpar SA), representa US$ 1.083.695.

Para esa misma obra, el lote 4 (76 km) adjudicado a Tocsa SA tiene un costo de US$ 1.040.892 por km; el lote 5 (64 km), adjudicado a Concret Mix, US$ 1.055.709; y el lote 6 (60 km) adjudicado al Consorcio Boquerón (T&C SA-CIVSA), US$ 1.018.763.

El corredor de exportación, por su parte, para el tramo 1 (50,069 km) adjudicado a Benito Roggio e Hijos SA, el costo es de US$ 965.101 por kilómetro; para el tramo 2 (46,5 km) adjudicado a Ecomipa es de US$ 1.370.323; y para el tramo 3 (46,668 km), adjudicado a Ilsung Construction CO., LTD, el costo asciende a US$ 1.226.154.

En conclusión, dice el informe, se puede observar que los costos en dólares y por kilómetro presentan variaciones, como es de esperarse, dado que las condiciones del suelo, las distancias, las localidades (urbana/rural), y otros factores son elementos que deben tenerse en cuenta, considerando que afectan al costeo.

“Aún así, independientemente a los precios adjudicados, el economista Manuel Alarcón afirma por una parte que queda bastante clara es que el Paraguay sí tiene costos más altos que los de los países europeos así como de algunas naciones latinoamericanas; y por otra, que la calidad en la infraestructura no siempre se ve reflejada en estos mayores costos”, destaca.