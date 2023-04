Ciudadanos se movilizan y exigen la destitución de viceministro del MOPC

“Fuera Sánchez” fue el grito de los usuarios indignados por el pésimo servicio del transporte público de pasajeros, quienes se movilizaron ayer durante la tarde-noche. La exigencia principal fue la destitución del viceministro de Transporte (dependiente del MOPC), Víctor Sánchez Chamorro, a quien acusan de defender los intereses de los empresarios y no de la ciudadanía que le paga su salario mensual de G. 23 millones.

El enojo de la gente aumentó cuando la mayoría no pudo llegar a la hora prevista de las 17.00 para iniciar la protesta, en la Plaza de la Democracia, porque justamente no había autobuses que les pueda trasladar hasta allí. Por esta razón, la movilización empezó más tarde y recién después de las 19.00 se pudo hacer la marcha por varias calles de Asunción hasta llegar frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Sánchez quiso reunirse con manifestantes, pero no lo consiguió

En una maniobra desesperada, Sánchez convocó antes de la marcha a los organizadores de la protesta, para una supuesta reunión en la sede del ministerio, pero los manifestantes señalaron que no aceptaron y que continuarán los reclamos hasta que el alto funcionario sea sacado del cargo.

“Estamos exigiendo la destitución del viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, porque ya no da más su gestión, porque es una vergüenza a lo que nos está sometiendo. Nos llamaron y nos dijeron que hay gente en el MOPC esperando poder conversar, para tener una reunión, y nosotros dijimos que no, que exigimos la destitución para después ir al diálogo”, expresó Blas Flecha, uno de los voceros de los manifestantes.

Siguió: “Nosotros no vamos a hablar con este viceministro, que es una vergüenza, porque no quiere un diálogo sincero, sino ofrecer soluciones parche y mentir. No vamos a perder el tiempo, queremos conversar con gente que sea eficiente en su trabajo. Este señor está defendiendo a empresarios y sufre la ciudadanía”.

Al mismo tiempo, señaló que exigirán una auditoría al funcionamiento del billetaje electrónico y, además, que requerirán que se produzca una solución al problema del traslado de las personas con discapacidad, que hoy en día siguen sin ser beneficiadas con la exoneración del pasaje, como establece la ley.

“Piratas del asfalto”

Luis Torres, quien en su momento fue chofer y hoy es usuario del transporte, que también formó parte de la movilización, señaló que conoce el sector y que las autoridades mienten al querer ocultar las reguladas. “El viceministro Sánchez defiende a este sector porque los mismos le sostienen en el cargo. Estos empresarios son poderosísimos y la mayoría son del partido del Gobierno, son piratas del asfalto”, dijo.

Otro de los que no se salvó de los reclamos de la ciudadanía fue César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), que según dijeron, debe ser imputado por lesión de confianza.

Solución “parche” no soluciona problema

Durante la mañana y la tarde de ayer, la gente se seguía quejando del pésimo servicio del transporte, porque continuaba la larga espera en las paradas. En este sentido, la mayoría de los ómnibus que salieron a las calles tenían el logo de empresas privadas y no se sabe cómo se está financiando la operación de los mismos. Sánchez evitó ayer dar una opinión al respecto.

Mientras tanto, fiscalizadores del Viceministerio de Transporte “controlaron” la frecuencia de servicio de las líneas de transporte público.