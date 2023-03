Sigue suplicio ciudadano por pésimo servicio de empresas del transporte

Cada vez es más evidente el pésimo servicio del transporte público, con empresas que no cumplen con sus frecuencias y hacen esperar por horas a los usuarios. Desde hace meses la ciudadanía denuncia en todos lados el suplicio por el que tiene que pasar, pero las autoridades nada hicieron ante esta queja generalizada.

El Gobierno de Mario Abdo Benítez, con su viceministro de Transporte Víctor Sánchez Chamorro, solo se encargó de beneficiar a este privilegiado sector de empresarios y triplicó el subsidio a los mismos tras la implementación del billetaje electrónico.

En 2020, antes de la implementación de este sistema de pago del pasaje, los transportistas cobraban una subvención anual de US$ 10 millones, pero en el 2021 llegaron a cobrar más de US$ 20 millones y en el 2022 la cifra ya llegó a US$ 34 millones.

Lea más: Senado convoca a ministros por regulada de buses y califican de ladrones de cuello blanco a transportistas

Pero estos millonarios desembolsos para nada mejoraron el servicio, según los usuarios, quienes además denunciaron que el transporte público de pasajeros está de mal en peor. En un recorrido por las paradas, la gente se queja que incluso debe esperar hasta tres horas, principalmente porque hay pocos buses y, además, deben viajar hacinados.

Al mismo tiempo, los buses chatarras siguen recorriendo por las calles de la ciudad y, cuando tienen algún desperfecto por el camino, dejan a los usuarios en cualquier lugar. Si esto ocurre durante la noche, los ciudadanos tienen que lidiar con la reinante inseguridad.

Otra vez una solución “parche” del Gobierno

Pese a todos los cuestionamientos, el Gobierno de nuevo anunció ayer una solución parche a la ciudadanía. El viceministro Sánchez informó ayer en una conferencia de prensa, tras una reunión con el Ejecutivo y otras autoridades en el Palacio de López, que sacarán a las calles 60 buses de diferentes instituciones en horas pico, por cuya operación nuevamente pagará toda la ciudadanía de sus impuestos.

En todo momento, el viceministro defendió a los empresarios del sector, alegando que normalmente operan por día en el Área Metropolitana alrededor de 1.200 buses en horario diurno y 200 en horario nocturno, lo cual se pone en duda por las denuncias de reguladas.

Lea más: Sindicatos obreros pedirán intervención del Viceministerio del Transporte y que echen a Sánchez

Otra medida anunciada por el funcionario fue el aumento de las multas a las empresas de transporte por incumplimiento del servicio. El viceministro explicó que actualmente la multa es de 1.700.000 guaraníes por día, pero subirá a 5.000.000.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar ese subsidio, el viceministro señaló que sin esa subvención, los pasajeros tendrían que pagar tarifas de pasaje que ascenderían a G. 5.500 guaraníes en servicio “diferencial” y G. 4.600 en servicio convencional, mismo discurso que los empresarios del sector.

Herencia de Gobierno de Colorados

El pésimo sistema del transporte público sigue siendo una herencia de gobiernos colorados, que poco o nada hicieron para mejorar este servicio tan elemental para la población. Solo se encargaron de ejecutar planes fallidos, como el fallido metrobús, que costó millones y sin brindar una solución definitiva.

Sánchez con mismo discurso de empresarios

En entrevista con ABC Cardinal, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, señaló que se deben tomar “decisiones políticas” para la implementación del proyecto de horario escalonado para así descongestionar el tránsito y la creación de carriles exclusivos para los colectivos, como medida a mediano plazo para que los buses lleguen a tiempo a sus destinos. “Necesitamos que se tomen decisiones políticas para que sean implementados estos proyectos”, señaló.

Lea más: VIDEO: Chofer realizaba validaciones de “pasajeros fantasma” mientras conducía, denuncian

Empresarios del sector también se manifestaron al respecto en un comunicado, en el que también proponen un carril exclusivo de buses, la renovación de flota de eléctrica o combustión y el subsidio por km recorrido, de manera a que siempre exista una frecuencia seguida y transbordos para optimización de troncales.

Cuatro sindicatos de trabajadores tienen previsto oficializar hoy un pedido intervención del Viceministerio del Transporte y destitución del viceministro, Víctor Sánchez al Poder Ejecutivo. Uno de los voceros sostuvo que Sánchez “liberó” el sistema de transporte y no llamó a licitación para cubrir itinerarios.