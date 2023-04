Transportistas justifican “pasajeros fantasmas”

Andrés Mallada, vocero de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), justificó las validaciones que realizan choferes “cuando hay pocos pasajeros” porque de lo contrario, el Viceministerio de Transporte (VMT) sanciona a la empresa de transporte público por considerar que no cumplió con la frecuencia debida, dijo. Las declaraciones las brindó ayer, en conferencia de prensa desarrollada en la sede del gremio.

Indicó que con este sistema, es el propio VMT el que “empuja” a realizar las validaciones por “pasajeros fantasmas”. Pues deben evidenciar que cumplen las frecuencias pero al mismo tiempo, con la práctica cobran más subsidios.

Lea más: Pasajero graba a chofer validando pasajes de “usuarios fantasmas”

Por otra parte, cuestionó la excesiva demora en los desembolsos de dicha ayuda estatal, pues aún no cobraron por la prestación de noviembre pasado. “El Gobierno dice que nos dio un adelanto, es sólo el 50% y todavía no cobramos por el servicio de hace cinco meses. Ya pagamos combustible, salarios y todo, pero el Estado no cumple”, dijo.

Sin embargo, al ser insistido sobre las validaciones por pasajeros que no existen, evitó responder al respecto, reiterando que se exponen a sanciones. “Cumplimos con la frecuencia, toda esa información está en el VMT”, recalcó el asesor.

Sobre el mecanismo de control se intentó conocer la postura de VMT pero se informó que no harían comentarios sobre la conferencia de Ucetrama.

Por otra parte, Mallada ridiculizó a la denuncia del viceministro de Transporte, Víctor Sánchez Chamorro, ante la Fiscalía por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos contra personas innominadas por las validaciones de “usuarios fantasmas”, ante la sospecha de que se trata de una producción de datos con intención de inducir al error.

Lea más: “Pasajeros fantasma”: Transporte pide a Fiscalía investigar personas innominadas

“Si la Fiscalía investiga, irá al VMT. Se denunció a sí mismo para que se le investigue”, afirmó.

Cabe recordar que la cantidad de pasajeros -dato obtenido con el billetaje electrónico- es clave para definir el monto del subsidio que se otorga a los transportistas, pues es una de las variables del cálculo de la tarifa técnica, que muestra el valor de cada pasaje.

En cuanto a la medida de continencia del Gobierno con 60 buses del Estado y combustible de Petropar, Mallada puntualizó que será sólo por días. “El Estado no va a aguantar, se van a dar cuenta que hay muchos gastos”, dijo. El VMT reportó que la medida es por tiempo indefinido.

Finalmente, Mallada puntualizó que no existen “reguladas”. Todos los vehículos disponibles en funcionamiento están operativos, dijo.