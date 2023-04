Bus que traslada “pasajeros fantasma” no figura en registros de Transporte

Días atrás, un pasajero identificado como Sebastián Cáceres divulgó el vídeo que grabó en un bus, cuando su chofer realizaba validaciones de “pasajeros fantasma”. Ante la sospecha de que se trataba de una maniobra para inflar la cantidad de usuarios y así aumentar el monto de subsidios al transporte público, decidió también fotografiar los datos del bus. Luego comentó a ABC que se trataba de la firma Lago Azul Ypacarai (LAY).

La imagen proporcionada reporta que se trata del coche N° 13 de la Línea 128, con chapa N° BRU 924.

Cáceres aclaró que el material lo difundió ahora, en medio de la crisis del transporte público, pero la grabación la hizo aproximadamente un año atrás.

El paso siguiente era verificar la matrícula en la base de datos del Registro Automotor Registro Automotor se comprueba que fue inscripta por la empresa Lomagrandense SATCIS, con el Registro Único del Contribuyente (RUC) es 80022441-8, cuyos beneficiarios finales son Myriam Graciela Jiménez Ayala, Liz Mabel Von Kreitmair Ferreira, Richard Patricio Jimenez Ríos, Edgar Ignacio Jiménez Ayala y Salomón Giménez Ríos, según el reporte proporcioncado por el Ministerio de Hacienda en el Expdiente N° 56.771 de Acceso a Información Pública (AIP).

Luego se intentó informes sobre pero en el Viceministerio de Transporte (VMT), no se ubica la matrícula. Se trata de la base de datos proporcionado recientemente vía Acceso a Información Pública (AIP), Exp. 64.967.

No obstante, al buscarse en la lista de concesionarias, vigente, del VMT, se constata que la Línea 128 es parte de la empresa Capiata SRL, Línea 53-58, cuyo representante es Roberto Jiménez, hermano de Edgar Jiménez, representante de la Línea 38, empresa Mcal López SRL.

Es decir, se trata de la misma familia que, según el reiterado testimonio de trabajadores y usuarios referente a abusos en la prestación y de otras obligaciones laborales.

Informes de subsidios: ¿revelan pago indebido?

ABC realiza sistemáticos pedidos de informes de AIP al VMT referentes al pago de subsidios a empresarios.

De esta manera, se pudo contar con un par de informes sobre pagos de subsidios correspondientes al 2022, uno data del 19 octubre del 2022 (Exp. 59.024) y el otro, del 23 de marzo último (Exp. 64.967). Al comparar los cuadros informativos de ambos expedientes, se detecta llamativas diferencias.

En el informe obtenido el año pasado, VMT especifica la Línea que corresponde a cada firma y el monto que le pagó en concepto de subsidios en un mismo cuadro, pero, en el informe de este año sobre esos mismos pagos, solo se refiere a las empresas y a sus pagos, omitiendo la identificación de cada Línea, que reporta en otro documento.

Lo llamativo es que en el informe del año pasado, LAY (Línea 128) al cruzar los documentos, no figura como beneficiaria del subsidio, sí en el informe de este año y aparece la Línea 128 junto a la 53-58, de la firma Capiatá SRL.

Esta separación de los informes no sería llamativa si no fuera porque el vídeo facilitado por Cáceres es del año pasado, mientras viajaba en un bus de LAY (Línea 128), año en que la empresa no cobraba subsidios según el VMT en ese año.

Teniendo en cuenta que la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) reconoció la práctica justificando como maniobra para “evitar sanciones” del VMT, demostrar cumplimiento de frecuencias y poder cobrar subsidios, surge la pregunta: ¿Por qué una empresa que no cobra subsidios realiza validaciones indebidas si no es beneficiaria de subsidios?

Se intentó conversar con el representante de la empresa, Pedro Duarte, pero evitó dar declaraciones. VMT tampoco respondió.