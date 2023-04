Déficit fiscal anualizado subió a 3,2%

La cartera de Hacienda informó que al mes de marzo las finanzas de la administración central cerraron con un déficit de US$ 464,2 millones, lo que equivale a -1,1% del PIB; y un resultado operativo negativo de US$ 253,9 millones, lo que representa -0,6% del PIB.

El déficit anualizado, por su parte, se ubicó en 3,2% del PIB, aumentando con relación a los meses de enero y febrero, cuando llegaron a 3% y 3,1%, respectivamente.

Para este año el tope de déficit establecido en la ley de presupuesto es del 2,3% del PIB, como parte del plan de convergencia para volver el próximo año al límite de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Lea más: Déficit de la administración central cerró en 0,6% en febrero

En el informe de situación financiera se explica que los ingresos totales registraron una reducción del 1%, de G. 8,9 billones (US$ 1.244,9 millones) recaudados el año pasado, en este periodo bajó a G. 8,8 billones (US$ 1.232,8 millones).

La caída se explica por reducción de las contribuciones sociales en un 65,4%, a pesar del crecimiento del 4,3% en los ingresos tributarios, afirma la cartera económica.

Según los datos, las contribuciones se redujeron de G. 801.000 millones (US$ 111,8 millones) logrados el año pasado a G. 277.000 millones (US$ 38,6 millones) en el presente ejercicio; en tanto que los ingresos tributarios subieron de G. 6,4 billones (US$ 898,6 millones) a 6,7 billones (US$ 937 millones).

Gastos aumentaron 14,8%

En cuanto a los gastos totales, el informe menciona que creció 14,8% de enero a marzo, pasó de G. 9,2 billones (US$ 1.296,4 millones) registrado el año pasado a G. 10,6 billones (US$ 1.487,8 millones) en el presente ejercicio.

Lea más: El gasto salarial aumentó 6,5% en el primer bimestre del año

Hacienda señala que este incremento está explicado, principalmente, por la compra de medicamentos y biológicos, transferencias a municipios y el ajuste de las remuneraciones, éste último creció 4,9%.

Con relación a las inversiones públicas, el informe indica que se mantiene la inversión estratégica orientada a la recuperación económica, en línea con la meta de convergencia fiscal. En ese sentido, se redujo 7,7% con respecto al mimo periodo de 2022, de US$ 227,7 millones cae a US$ 210,2 millones.