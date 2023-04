Viaducto inaugurado hace seis años sufrió daños tras el choque de un camión

Un camión de gran porte, que no tiene permitido circular por la autopista Ñu Guasu, golpeó ayer el muro de contención del viaducto ubicado sobre la mencionada arteria, específicamente el paso a desnivel que conecta la avenida Semidei con Madame Lynch.

El choque ocurrió cuando el vehículo giraba para dirigirse hacia Mdme. Lynch y el impacto ocasionó provocó el agrietamiento de uno de los paneles del muro, heco que causó la fuga de material (piedra triturada) de la rampa, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El ingeniero Carlos Casati, jefe de Conservación de Rutas de la institución, verificó ayer la zona, pasado el medio día, y señaló que la estructura no presenta riesgos de derrumbe. Asimismo señaló que realizarán “lo antes posible” las labores de reparación en la zona afectada y que por precaución clausuraron una calzada del viaducto, mientras duren los trabajos.

El tramo afectado es el que va desde el barrio Loma Pyta con dirección a Mdme. Lynch (hacia el superviaducto), en la zona de la ex Caballería.

“Un camión de gran porte chocó al girar contra el viaducto, eso es lo que se ve, lo que hizo que se rompan los paneles que son los que atajan nuestro suelo de granular. Acá tenemos que cerrar el hormigón y volver a rellenar cuando se endurezca, no será tan rápido”, dijo Casati.

Insistió en señalar que no se trata de un daño importante, pero que sí se requieren reparaciones, que aún no se sabe cuándo culminarán. “La fuga de material, las piedras trituradas, se ve que es muy pequeña, no corremos un riesgo muy grande, pero para asegurar vamos a prohibir la circulación en uno de los carriles”, expresó el funcionarios del MOPC.

Faltan muros de protección, alegan expertos

Sin embargo, expertos consultados por este diario señalaron que este hecho ocurrió porque los paneles del muro no cuentan con una protección de hormigón en la parte baja, los cuáles podrían ser estructuras de “new jersey” de hormigón.

“No hace falta ser experto para predecir que esto va a desmoronarse si hay impacto y más si se rompen varias placas. Se debe construir un muro de hormigón, tipo ”new jersey”, abajo. Siempre deben tener protección para evitar el choque de los vehículos. Si se protege con un muro de hormigón abajo, arriba las placas ya no sufrirían daños en caso de impactos”, explicó uno de los expertos consultados por ABC Color.

Aún no se sabe el plazo de las obras

El Ing. Casati dijo que aún no saben cuándo comenzarán los trabajos de reparación. “Esto hay que taparlo y esperar que se seque para poder cargar desde arriba. Por ahí en una semana podemos cargar los materiales que se perdieron, pero para eso se tiene que secar el hormigón”, señaló.

Casati también informó que trabajarán para identificar al propietario del camión que impactó contra el paso, atendiendo que por esta vía no puede circular este tipo de vehículos. Por ahora, según indicó, el responsable se expone a multas.

Paso se erigió con Autopista Ñu Guasu

El viaducto que conecta la avenida Semidei con Mdme. Lynch se construyó en el marco de las obras de la Autopista Ñu Guasu y fue inaugurado oficialmente en diciembre de 2016 por el Gobierno de Horacio Cartes. La obra se adjudicó durante el Gobierno de Fernando Lugo y tuvo varios cuestionamientos, cambios y retrasos a lo largo de su ejecución.

La construcción del paso a desnivel propiamente formó parte del tramo 1 de la autopista Ñu Guasu, y estuvo a cargo del Consorcio Tecnoedil-Heisecke-Ocho A. El grupo se encargó además de construir la avenida de 3,2 km, desde la zona del Botánico hasta el puente sobre el arroyo Itay (incluyendo los túneles de la calle Itapúa y pasos peatonales).

El costo inicial de esta parte era de G. 112.798 millones, pero la obra concluyó con un encarecimiento de G. 27.741 millones, según los documentos. Es decir, el precio final llegó a G. 140.359 millones.

Asimismo vale recordar que el tramo 2 de la autopista Ñu Guasu, de 2,92 km se otorgó al Consorcio Las Residentas (CIVSA –M&T SA). Esta parte se adjudicó por un monto de G. 85.239 millones, pero que el precio aumentó G. 16.022 millones más, llegando a un costo total de G. 101.261 millones.

El segundo tramo se inicia con la construcción de un puente sobre el arroyo Abay y continúa con obras de un puente en las inmediaciones de la Conmebol, que debió llegar hasta el supermercado Los Jardines de Luque. Sin embargo, esta parte ya no se ejecutó porque se agotó el presupuesto. Con este tramo debía construirse cuatro rulos de conexión con la Autopista Silvio Pettirossi, pero construyeron solo tres conexiones.