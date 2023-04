MOPC no dará solución a vecinos tras “aniquilar” Tres Bocas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no dará una solución a los vecinos que denunciaron la “aniquilación” del concepto de Tres Bocas con el nuevo túnel y rotonda de la ruta PY01. Es que con dicha infraestructura vial se eliminó la salida de la calle Colonia Elisa, de Villa Elisa, una de las tres calles que se juntaban en el conocido “Acceso Sur”.

La cartera estatal enfatizó ayer que la mencionada vía no se conectará a la nueva rotonda del paso a desnivel y alegó que la ciudadanía deberá utilizar calles alternativas, las cuáles están en pésimas condiciones o son muy angostas, para poder cruzar la ruta PY01 (Acceso Sur) a través de la avenida Américo Picco.

Según señaló el Ing. Francisco Recalde, del MOPC, no se puede habilitar el cruce por la calle Colonia Elisa, porque de ser así el punto se convertirá “un cuello de botella” al tránsito.

En un recorrido de este diario se pudo corroborar ayer que el MOPC colocó más señalizaciones para evitar que los ciudadanos sigan cruzando de contramano, pero aún así se siguen realizando maniobras peligrosas en este punto.

“No se puede cambiar”

“El concepto es que la calle Colonia Elisa no acceda a la rotonda, así está diseñada y no se puede cambiar. El proyecto está diseñado para que funcione como está construido. Desde Colonia Elisa no se puede tomar la rotonda porque la solución de ingeniería así lo dispuso, porque si era de otra forma iba a generar más conflicto en el tránsito e incluso causar accidentes. La gente que usa Colonia Elisa tiene las calles alternativas correspondientes”, expresó Recalde.

Sin embargo, el funcionario nada dijo sobre la situación de las calles alternativas, las cuáles están en pésimas condiciones y algunas incluso son de tierra. Otra de las calles, que podría servir como alternativa, es muy angosta.

Informarán de alternativas

Al mismo tiempo, Recalde señaló que hoy martes, a las 9.00, Obras Públicas presentará a las autoridades de la municipalidad de Villa Elisa el funcionamiento túnel y rotonda recientemente inaugurado y las distintas calles alternativas.

La obra del túnel y rotonda de Tres Bocas se adjudicó por G. 121.165 millones a Tecnoedil (representada por Paul Sarubbi), pero el precio ya se infló a G. 144.462 millones, de acuerdo con los documentos, es decir, G. 23.295 millones más (19,7% de aumento).