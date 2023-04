MOPC aniquiló el concepto de Tres Bocas en túnel inaugurado, lamentan

Tras la inauguración del túnel de Tres Bocas en la ruta PY01, hay una queja generalizada de ciudadanos y ciudadanas, quienes alegan que el diseño del nuevo paso a desnivel dejó sin salida a la importante calle Colonia Elisa, de Villa Elisa. Se trata de una de las tres calles cuyo tránsito desembocaba en la ruta (Acceso Sur).

Por esa razón los vecinos consideran que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aniquiló el concepto de “Tres Bocas” con la nueva infraestructura vial, que se habilitó oficialmente hace algunos días con total sigilo, al parecer para evitar los escraches.

Según los usuarios de la calle Colonia Elisa, actualmente no pueden llegar hasta la nueva rotonda de la ruta PY01 para dirigirse hacia Asunción y se ven obligados a entrar a largos caminos de retornos hasta la ruta o utilizar las desastrosas y angostas calles alternativas, para poder llegar hasta la Avda. Américo Picco y desde allí acceder a la rotonda.

A raíz de la inhabilitación y pese a que se colocaron reductores de velocidad llamados “ojo de gato”, los ciudadanos cruzan de contramano, según verificó un equipo de ABC que visitó el lugar el pasado fin de semana, y esto expone al peligro a los automovilistas.

Ingenieros no previeron calles alternativas

“Mi casa está sobre la calle Colonia Elisa y tengo que dar mil vueltas para poder salir. No sé cómo los ingenieros no previeron esto porque se supone que la rotonda y el túnel buscaban agilidad. No tenemos otra opción más que atropellar, porque no tiene sentido. Acá hay dos callecitas que nos conectan supuestamente con Américo Picco para poder salir, pero están en pésimas condiciones. En esas calles no entran dos vehículos y cuando llueve son intransitables”, expresó Soledad Cristaldo, una de las afectadas.

Al mismo tiempo, resaltó que están juntando firmas para pedir que nuevamente se pueda habilitar la concurrida salida para que no haya “dos bocas” sino que sean otra vez “Tres Bocas” las que lleguen hasta la Ruta PY01. “La conexión de Colonia Elisa y Acceso Sur deben dejar como estaba antes”, enfatizó.

Miguel González, otro de los afectados, pidió que no se anule una calle tan importante como Colonia Elisa y enfatizó que si hay voluntad se puede cambiar esta realidad. Asimismo, indicó que ya están trabajando con autoridades de la Municipalidad de Villa Elisa, para poder exigir que vuelvan a tener una salida.

“Necesitamos que esto se dibuje mejor para que podamos manejarnos. Además es super peligroso, porque nadie respeta el supuesto cierre. Nos mataron esta arteria que es muy importante. Además, estos ojos de gato que colocaron no se respetan.

MOPC dice que socializará alternativas

El Ing. Francisco Recalde, del MOPC, dijo a este diario que mañana, martes, van a tener una presentación del funcionamiento y circulación de vehículos en Tres Bocas y que las personas que quieran conectarse a la rotonda lo deben hacer necesariamente por Américo Picco. No supo responder si habrá o no una solución a los cuestionamientos.

“El acceso a la rotonda de Tres Bocas es por Américo Picco”, insistió, pero ya no respondió cuando se le consultó sobre el pésimo estado de las calles alternativas que deben utilizar los ciudadanos para conectarse con la avenida que mencionó, que en varios casos son caminos de tierra.

La obra del túnel y rotonda de Tres Bocas se adjudicó por G. 121.165 millones a Tecnoedil (representada por Paul Sarubbi), pero el precio ya se infló a G. 144.462 millones, de acuerdo con los documentos, es decir, G. 23.295 millones más (19,7% de aumento).