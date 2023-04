Itaipú: decisión de diciembre sobre tarifa fue “irrespetuosa”, señala Enio Verri

El medio paulista recordó al nuevo director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, que la gestión anterior dejó la tarifa 2023 en US$ 12 y que la nueva administración la cerró en US$ 16″.

“Era provisorio y unilateral. El gobierno -de Jair Bolsonaro - no consultó al socio paraguayo. Fue una decisión hasta irrespetuosa, porque el Paraguay tiene el 50% de Itaipú”, replicó Verri.

El Costo Unitario del Servicio de Electricidad de Itaipú (Tarifa), que habían publicado en la sala de prensa de la margen brasileña de Itaipú data del 19 de diciembre de 2022 con el título “Itaipú propone tarifa provisional para 2023″.

Lea más: Tarifa 2023 de Itaipú, como en 2022, ya fue decidida en Brasil

Según esa publicación, el Costo Unitario de Electricidad de Itaipú (CUSE) o Tarifa había caído de US$ 20,75/KWmes a US$ 12,67/KWmes (- 38,9%).

El 23 de diciembre de 2022, ABC publicaba que, “una vez más, Brasil ya definió la tarifa 2023 de Itaipú, tal como ocurrió en 2022. Hasta las 18:34 del lunes era solo un informe de la parte brasileña de Itaipú a la ENBPar sobre sus costos. Desde las 15:49 del miércoles último, con el párrafo que agregaron al texto original puede concluirse que el caso está cerrado”.

Añadía ABC que “el miércoles 21, a las 15:49, tal vez ante la ola de reacciones que provocó en la margen derecha del río Paraná, pudo observarse que incorporaron al texto inicial, debajo de párrafo que rescatamos, la siguiente explicación: “El procedimiento ahora adoptado, como ocurrió a fines de 2021, cuando hubo necesidad de establecer una tarifa provisional para 2023 deriva de la necesidad de cumplir con las obligaciones legales del sector eléctrico brasileño para el cálculo de la Tarifa de Transferencia para 2023, que deberá ser aprobado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) a finales de este año. El valor del CUSE es un ítem esencial para la composición de esa tarifa”, explicaban.

Lea más: Brasil anuncia una reducción de 38,9% en la tarifa de Itaipú para 2023 de manera provisional

Pese a que esa decisión había sido presentada como provisoria, según el nuevo director general brasileño de Itaipú, “algunas distribuidoras ya estaban practicando los US$ 12,67″. En lo concerniente a las distribuidoras, Verri agregó que “parece que fueron dos”. Aportó otro dato, la decisión “también causó un déficit en la binacional. Para cubrir el agujero, ahora que cerramos en US$ 16,71, el impacto en nuestro flujo de caja quedará entre US$ 150 millones y US$ 160 millones”.

Excedente paraguayo en Itaipú solo puede venderse al Brasil

En respuesta a otra pregunta, Verri señaló que el Paraguay no consume toda su energía, pero que por el Tratado “solo puede vender -la parte que no consume- al Brasil. “El Brasil, a su vez, necesita de esa energía”.

Lea más: Itaipú: excedente paraguayo podría tener otro destino, admiten en Brasil

Admitió el nuevo director general brasileño que hay diferencias sobre el valor de la tarifa entre su país y el nuestro, “nosotros queremos una tarifa cada vez más barata porque consumimos más y el Paraguay quiere una tarifa cada vez más cara porque vende acá casi todo”.

Añadió que esa situación durará unos 10 años, período en que nuestro país va a consumir toda su energía, entonces, “yo tengo la impresión de que va a querer bajar la tarifa”, apuntó.