Brasil anuncia una reducción de 38,9% en la tarifa de Itaipú para 2023 de manera provisional

El Ministerio de Minas y Energía del Brasil anunció hoy lunes una reducción que supone un 38,9% de la tarifa de Itaipú para el año 2023. Con esta segunda rebaja en Brasil, se entregará al país una tarifa de 43,94% más barata desde el inicio del 2019.

En ese sentido, Itaipú aclara que la composición de sus costos para el próximo año es todavía de manera provisional. Todavía no existe una aprobación binacional de la reducción, detallan.

En 2019, la deuda de Itaipú era de US$ 2,07 mil millones y bajará para US$ 277,3 millones en 2023. Así, la tarifa, que en 2019 era de US$ 22,60/kW, pasará a US$ 12,67 para el próximo año. En ese sentido, la reducción de de más de R$ 9 mil millones, según destaca el gobierno brasileño.

Aclaran que la reducción tarifaria no compromete la operación, mantenimiento y modernización de la usina hidroeléctrica, ni las inversiones socioambientales realizadas por Itaipú.

En el 2023, las inversiones en obras de estructuración y con la preservación del medio ambiente rondarán los R$ 415 millones, lo que traerá desarrollo regional y reforzará la integración entre Brasil y Paraguay. Actualmente sigue la obras del Puente de Integración, entre Foz do Iguazú y Presidente Franco, Paraguay.

La tarifa de Itaipú se calcula por el costo y la mayor parte corresponde al pago de la deuda de construcción de la represa. Con amortización total a partir de marzo de 2023, la tarifa informada, de manera provisional, busca reflejar el nuevo escenario de costos, beneficiando a los consumidores de energía.