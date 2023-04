Deuda pública: exministro advierte sobre los riesgos del aumento de los intereses

El tema de la deuda pública y los intereses que se deben pagar por estos compromisos fue otro de los puntos, junto con la presión fiscal que representa el 27,4% del PIB para el sector formal, abordados el último sábado en el programa Enfoque Económico, que se emite por ABC Cardinal 730 AM y ABC TV.

El exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, explicó que el gasto en inversión es relativamente poco y, por el contrario, el gasto corriente del Estado es muy grande, ya que dentro de éste último se encuentra el pago de salarios y de los intereses de la deuda.

Ferreira sostuvo que los salarios no se pueden dejar de pagar y se vuelven para el Tesoro lo que se conoce como gastos rígidos, al igual que no se puede dejar de cumplir con la deuda, por esta misma razón, porque sino el Estado entraría en cesación de pago o default.

El exministro indicó que gran parte de la deuda creció en los últimos 10 años y la ley de administración financiera establece que los intereses deben ser abonados con los ingresos genuinos, lo que implica que el Tesoro no puede endeudarse para pagar intereses, como sí lo puede hacer en el caso del capital, que se paga con nuevas emisiones de bonos.

“Entonces, los intereses sí tienen que salir de la gestión ordinaria del Estado, esos intereses están arriba de los US$ 550 millones al año”, indicó.

La deuda está en dólares

A esto se suma otro problema, que la mayoría de esos US$ 550 millones están en dólares, por lo que se debe tener recursos en esa moneda para pagar. En ese sentido, señaló que existen unos US$ 600 millones provenientes de los royalties y compensaciones de las entidades binacionales, pero ese dinero está también llegando a su límite.

Expresó que a nivel internacional por todos los problemas de inflación, la tasa del dólar a nivel mundial está subiendo y si hoy Paraguay quiere salir a colocar bonos la tasa estaría entre 5% a 6%, cuando antes colocaba en el orden del 3%, por lo que esos compromisos subirán más todavía.

Estima que en algún momento ya no le va a alcanzar al Ministerio de Hacienda los dólares que normalmente percibe y va a tener que salir a comprar en el mercado, lo generará una demanda extraordinaria e impactará sobre la cotización de la divisa norteamericana.

Crecimiento vía deuda llegó al límite

Además, señaló que con la reducción del precio de la electricidad de Itaipú, la entidad va a pasar a ser un gran tenedor de dólares, ya que dispondrá de unos US$ 400 millones y el Banco Central del Paraguay (BCP) tendrá que administrar para no producir una distorsión en el mercado cambiario y ver como meter en Hacienda para no alterar, por lo que considera que el tema del pasivo se está complicando por estas razones.

Ferreira refirió que la deuda fue el sistema a través del cual se hicieron rutas, puentes, inversiones públicas en los últimos diez años, pero este modelo ya llegó a su límite por las razones expuestas. “La pregunta es cuál es la alternativa del nuevo gobierno para financiar obras que son necesarias y todavía necesitamos”, preguntó. A su criterio, no podemos seguir creciendo en la deuda, porque crecerán los intereses, que de hecho ya están aumentando porque las tasas están altas y van a generar un problema.